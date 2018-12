Borgholzhausen (WB). Nach dem Tod von Wolfhart Kansteiner hat Jürgen Upmeyer dessen Aufgabe als Stiftungsvorstand übernommen. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Armin Bauer will er dessen Arbeit fortsetzen. »Wir wollen den schönen Kansteinerschen Geist bewahren«, kündigt Armin Bauer im Gespräch mit Westfalen-Blatt Mitarbeiter Johannes Gerhards an.

Beginnen wir mit einer provokanten Frage: Sind Mountainbiker ab jetzt auf der Burg willkommen?

Armin Bauer: Bei uns sind grundsätzlich alle willkommen. Bei aller Dialogbereitschaft wollen wir uns aber nicht von bestimmten Interessensgruppen vereinnahmen lassen.

Jürgen Upmeyer: Wir werden die konsequente Linie gegenüber denjenigen fortsetzen, die nicht verstehen, worum es uns geht. Und wenn andere Besucher belästigt oder gefährdet werden, hört der Spaß ohnehin auf.

Eine die Region prägende Historie

Ein Gremium bei Straßen NRW hat unlängst behauptet, auf der Burg gebe es nicht viel zu entdecken und deswegen das Aufstellen einer touristischen Hinweistafel abgelehnt. Was können Sie dem entgegen setzen?

Upmeyer: Mal abgesehen davon, wenn sich Wolfhart Kansteiner auch auf diesem Gebiet durchgesetzt hätte, würden wir heute nicht über ein solches Schild sprechen, weil es keine Autobahn gäbe. Wir verwalten hier ein wahres Schmuckstück im Teutoburger Wald, davon zeugen viele zustimmende Äußerungen im Netz und positive persönliche Rückmeldungen. Es geht hier ja nicht nur um alte Steine sondern um eine die Region prägende Historie.

Bauer: Wer sich einlassen möchte nimmt viel mit. Das beweist auch die begeisterte Kinderschar, die gerade wieder zu einer privaten Feier zu Gast war.

Die pädagogischen Ansätze gehören laut Satzung zu den zentralen Themen der Stiftung. Funktioniert das noch im Zeitalter von Play Station und Smartphone?

Bauer: Bei Kindern im Grundschulalter stellt sich das Problem weniger. Wir wollen einen Kontrapunkt zur herkömmlichen Unterhaltung setzen, weil wir sehr individuell auf unsere Besucher eingehen können. Das gilt für schulische Veranstaltungen und private Kindergeburtstage.

Veranstaltungskonzept hat sich bewährt

Wie gehen Sie in Zukunft mit den Veranstaltungen auf der Burg um?

Upmeyer: Wir drehen das jetzt nicht komplett auf links, zumal wir uns auf sicherem Terrain bewegen. Dann ist auch das eine oder andere neue Projekt möglich.

Bauer: Das Veranstaltungskonzept hat sich bewährt und wird so weiter geführt. Das gilt für sämtliche Aktionen im Sommerhalbjahr und die kulinarischen Themenabende am Kachelofen in der Burggaststätte. Auch die begonnene Preußenreihe wird fortgesetzt.

Stichwort Gaststätte, was ist da geplant?

Bauer: Die Gaststätte wird von der Stiftung betrieben und arbeitet kostendeckend. Wir werden von schlagkräftigen und tüchtigen Teilzeitkräften unterstützt. Die Speisen liefert ein renommierter örtlicher Catering-Service. Nach der Betriebspause im Januar öffnet die Gaststätte ab Februar wieder an Wochenenden und kann nach Voranmeldungen auch für private Veranstaltungen gemietet werden. Die jeweiligen Öffnungszeiten werden dann – wie viele andere Informationen – auf unserer neu gestalteten »Hausseite« im Internet veröffentlicht.

Mit Nachdruck gegen die Planung »Stadtgraben«

Wolfhart Kansteiner hat sich bis kurz vor seinem Tod um die Waldbrücke gekümmert. Wie positioniert sich die Stiftung zum Bebauungsplan Stadtgraben?

Upmeyer: Bei einigen guten Ansätzen sehen wir auch Klärungsbedarf. Der ausufernden Form können wir nicht zustimmen. Als Eigentümerin von Flächen, die an das Plangebiet angrenzen, wird die Burgstiftung sich der Planung mit Nachdruck entgegenstellen und im Laufe des Beteiligungsverfahrens eine entsprechende Stellungnahme abgeben.

Bauer: Wolfhart Kansteiner hat wieder einmal Mut und Zielstrebigkeit bewiesen und Grundstücke mit Altlasten erworben. Auch wenn die Stadtverwaltung die damit verbundenen Ökopunkte verbuchen darf, sind wir noch lange nicht Verbündete, was die umstrittenen Planungen angeht.

Der Fußweg zur Burg wird oftmals als etwas beschwerlich empfunden. Wird demnächst eine solarbetriebene Seilbahn gebaut?

Upmeyer: Das halte ich für eine spinnerte Idee. Es gibt ja unseren Shuttle-Service. Falls die Stadt Borgholzhausen uns dafür an Wochenenden ihren elektrisch betriebenen Transporter zur Verfügung stellen möchte, könnte das eine sinnvolle Option sein.

Bauer: Ich kann mir auch einen Esel für den Personentransport vorstellen.