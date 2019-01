Von Malte Krammenschneider

Borgholzhausen (WB). »Die Tradition des Silvestersingens ist einmalig. Das gibt es nur bei uns in Borgholzhausen«, sagt Reiner Fröhlich nicht ohne Stolz. Der 63-Jährige ist aktuell der dienstälteste Silvestersänger und freut sich am Montagabend darüber, dass er gemeinsam mit Martin Majewski und Werner Spill den jahrhundertealten Brauchtum pflegen und Piums Bürger mit dem berühmten Nachtwächterlied beglücken kann.

Leider fehlt am Silvesterabend mit Detlef Peppenmöller der vierte Sänger im Bunde, doch das verbliebene Trio zeigt sich vor dem Beginn seiner Tour durch Borgholzhausen gut gelaunt. Die Silvestersänger mit ihren grünen Lodenmänteln, der Hellebarde und der Laterne sind inzwischen ein eingespieltes Team und starten am Silvesterabend traditionell im Altenheim, um die Bewohner mit ihrem Besuch zu erfreuen.

55 Mal wird angestimmt

Anschließend geht es rund zwölf Kilometer durch Piums Straßen, bis um Mitternacht die Kirche erreicht wird. »Wir steuern heute 55 Haushalte an. Es gibt einen festen Stammkreis, denn manche Leute bekommen schon seit mehreren Jahrzehnten Besuch von den Silvestersängern«, erklärt Reiner Fröhlich.

»Wenn man die Strecke zu Fuß läuft merkt man erst so richtig, wie bergig Borgholzhausen ist«, sagt derweil der 69-jährige Martin Majewski, der darauf hinweist, dass die nicht jünger werdenden Sänger sich über Verstärkung in ihren Reihen freuen würden. Gleichwohl sind sich die Männer bewusst, wie schwierig es ist jemanden zu finden, der regelmäßig Silvesterabende im Kreise der Familie oder mit Freunden verpasst. Am Aufwand sollte es jedenfalls nicht scheitern, denn es müssen lediglich die vier Strophen des Nachtwächterliedes auswendig gelernt werden, und es gibt vor dem Auftritt ein paar Übungsabende. »Es wäre schön, wenn dieser Brauch in Zukunft erhalten bleibt«, sagt Martin Majewski.

Ursprung im 18. Jahrhundert

Seinen Ursprung hat das Silvestersingen übrigens im 18. Jahrhundert. Es geht auf die Nachtwächter zurück, die noch bis 1921 in Borgholzhausen unterwegs waren, ihren Brauch aber auch danach noch pflegten. Auch in den Folgejahren fanden sich immer wieder engagierte Bürger, doch in letzter Zeit scheint niemand mehr diese traditionsreiche Aufgabe übernehmen zu wollen. Potentielle Sänger können sich in jedem Fall bei Werner Spill unter Telefon 05425/ 1689.