So soll die Streckenführung der neuen von Bäumen gesäumten Planstraße aussehen. Am Rand ist unten und rechts die Neutrassierung des Hermannsweges zu erkennen. Foto: Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterstützt die Pläne der Stadt Borgholzhausen für die südliche Gewerbegebietserweiterung »Am Stadtgraben«. Mit dieser Bebauungsplanung würden den beiden ansässigen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten gegeben und gleichzeitig die Verkehrssituation in der Kernstadt entschärft, so die IHK.

Dies diene der Standortsicherung und -erweiterung der ansässigen wachstumsstarken Unternehmen, die einen Großteil der Arbeitsplätze in Borgholzhausen stellen. Zusätzlich komme die Stadt Borgholzhausen einer Angebotsplanung für kleine und mittelgroße Gewerbe- und Handwerksbetriebe nach. Diese Flächenangebote seien für die lokale Wirtschaft besonders wichtig, da insbesondere kleine Gewerbe schnell an Grenzen stoßen, sich ortsnah bei ihren Kunden neu aufstellen wollen und entsprechend Standorte nachfragen. So würde ein differenziertes Flächenangebot für die Zukunft bereitgestellt. Wichtig seien aber geeignete große Grundstückszuschnitte für die ansiedelnden Betriebe.

Attraktiv für den Standort

Auch der Erhaltung der Lebensqualität kommt die Bebauungsplanung nach Auffassung der IHK nach. »Der Standort für Wohnen, Arbeiten und Erholen wird so attraktiv gehalten.« Positiv wird vermerkt, dass die Planung neben der reduzierten Verkehrsbelastung und verminderten Gefahrenpunkten trotz des baulichen Eingriffs in die Landschaft eine Vernetzung mit dem nahen Enkefeld und eine städtebauliche Abrundung nach Süden vorsieht. Die Planung enthalte viele ökologische Gestaltungsmerkmale wie Alleebäume und Hecken und würde sich in Zukunft auszahlen.

Die Industrie- und Handelskammer appelliert deshalb an die Verantwortung der Kommunalpolitik, mit dem vorliegenden Bebauungsplan die Weichen für Borgholzhausen als Wirtschafts- und Wohnstandort zu stellen und hofft auf ein positives Votrum.