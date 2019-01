Dirk Speckmann sitzt nicht nur hinter seinem Schreibtisch. Der Bürgermeister der Stadt Borgholzhausen arbeitet auch gerne an einem Stehpult in seinem Büro. Foto: Johannes Gerhards

Was bleibt aus dem vergangenen Jahr hauptsächlich in Erinnerung?

Dirk Speckmann: 2018 war wieder ein wirtschafsstarkes Jahr in Deutschland und auch in unserer Stadt, aber leider profitieren nicht alle Menschen davon. Sorgen macht mir vor allem das weltweite Erstarken nationalistischer Egoismen, populistischer Parteien und autokratischer Herrscher.

Und beim Blick auf Borgholzhausen?

Speckmann: Während des intensiven und arbeitsreichen Jahres sind in gewohnt guter Atmosphäre viele wegweisende Entscheidungen getroffen worden. Besonders wohltuend empfinde ich, dass es keine feste Mehrheitskoalition gibt. In Fragen, wo sich Verwaltung und Bürgermeister frühzeitig eindeutig positioniert haben, fanden sich auch 2018 letztlich immer entsprechende Mehrheiten, und vieles – wie beispielsweise der Beschluss zum Haushaltsplan 2019 – läuft nach wie vor nahezu einstimmig. Natürlich schmerzt es gerade mit Blick auf unsere Finanzen, dass ich mich in der Standortfrage beim Bauhof nicht durchsetzen konnte. Das wird aber kompensiert durch ganz viele mit großen Mehrheiten gefasste gute und nachhaltige Beschlüsse.

Gab es auch besondere persönliche Highlights im letzten Jahr und gute Vorsätze für 2019?

Speckmann: Da ich in meinem Beruf immer wieder mit besonderen Schicksalsschlägen anderer konfrontiert werde, bin ich froh, dass meine Familie das vergangene Jahr in bester Gesundheit erleben durfte. Zu den guten Vorsätzen zählen mehr Zeit für die Familie, gesündere Ernährung für zumindest einige Wochen zu Jahresanfang und in einigen Dingen mehr Gelassenheit als in 2018.

Ist Gelassenheit denn möglich angesichts der anstehenden Beratungen zu großen stadtplanerischen Vorhaben?

Speckmann: Bedingt durch den derzeit erarbeiteten neuen Regionalplan 2035, aber auch durch den nahenden Verkehrsrückgang am Bahnhof nahmen und nehmen grundsätzliche Entscheidungen zur Stadtentwicklung derzeit breiten Raum ein. Aufgrund unserer naturräumlichen Lage wird zwischen unseren Fraktionen intensiv um den richtigen Weg gerungen. Im Frühjahr ist nun noch die Entscheidung über die Verortung eines ja grundsätzlich beschlossenen dritten Bauabschnitts im interkommunalen Gewerbegebiet mit Versmold zu treffen.

Sehr stark im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stehen aktuell die Beratungen zur südlichen Erschließungsstraße.

Speckmann: Die Diskussion und das große Engagement der Anlieger und Bürger in dieser Sache begrüße ich ausdrücklich, solange sie sachlich und unter Berücksichtigung korrekter Daten und Fakten erfolgt. Verwaltung und Stadtrat haben von Anfang an mit hoher Transparenz inklusive tiefgehender auf unserer Homepage einsehbaren Gutachten gearbeitet, um die Hintergründe und die Auswirkungen umfassend darzustellen. Die aktuellen Planungen zu diesen nicht im Landschaftsschutzgebiet liegenden Flächen am Standrand bleiben deutlich hinter dem zurück, was vor 20 Jahren schon einmal konkret beschlossen wurde. Die im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung eingegangenen Einwendungen werden wir nun intensiv bearbeiten – sie werden sicher noch zu Änderungen im Detail führen.

Welche konkreten Bauvorhaben sollen in 2019 konkret umgesetzt werden?

Speckmann: Der Fokus liegt auf dem Neubau des Bauhofes, der Sanierung des Stadions, den zusätzlichen Lagerräumen der Turnhalle Süd und dem Vereinsheim in Kleekamp. Zudem hoffe ich auf eine umfassende Förderung der Mobilstation am Bahnhof. Ich möchte den Blick auch ausdrücklich auf die vielen Baumaßnahmen von Unternehmen und privaten Investoren richten. Der Neubau am DRK Haus Ravensberg, die zusätzliche AWO-Kita, zahlreiche neue Wohnungen, ein weiterer Nahversorger und diverse ökologische Maßnahmen wie die Renaturierung der Pustmühlenbachaue werden zur Verbesserung der Lebenssituation unserer Bürger beitragen.

In der Tat ist die Bevölkerungszahl in Borgholzhausen zuletzt stark gestiegen, woran liegt das?

Speckmann: Aufgrund der Wirtschaftsstärke der Region, die durch den A33-Lückenschluss derzeit noch mehr Schwung bekommt, ist die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen hoch. Die Distanz zu den kulturellen Oberzentren Bielefeld und Osnabrück ist nicht groß, zugleich ist unsere attraktive Lage im Sattel des Teutoburger Waldes mit dem hohen Naherholungswert direkt vor der Haustür für viele Menschen hochinteressant. Wir erleben aufgrund des derzeit hohen Arbeitskräftebedarfes der Unternehmen in den letzten Jahren auch starken Zuzug von osteuropäischen Werkvertragsarbeitern, von denen sich einige hier dauerhaft ansiedeln werden.

Sie erwähnten die A33 - würden Sie eine Wette abschließen, dass sie tatsächlich bis Ende 2019 fertig wird?

Speckmann: Ich wette sehr selten, und nur bei Dingen die ich auch selbst beeinflussen kann. In Sachen A33 bin ich aber überrascht, wie weit die Baumaßnahmen schon gediehen sind und daher guter Dinge. Ich habe vor einigen Tagen Kontakt zu Straßen-NRW aufgenommen, um die Aktivitäten rund um die Eröffnung an unserer Abfahrt frühzeitig mit zu koordinieren und die Einbindung unserer örtlichen Vereine und Unternehmen sicherzustellen.

Dagegen stehen im »Jahr der Jubiläen« andere Daten ja schon fest, was ist hier geplant?

Speckmann: Das ganze Jahr über feiern wir gemeinsam mit unseren Nachbarkommunen 300 Jahre Stadtrechte, über der Internetseite www.300-jahre-stadtrechte.de kann sich jeder über die damaligen Hintergründe und die zahlreichen und sehr verschiedenen aktuellen Aktivitäten informieren. Die vor 50 Jahren am 1. Juli 1969 frühzeitig durchgeführte Gemeindereform hat die Eigenständigkeit Borgholzhausens gesichert. Und am Wochenende vor dem Kartoffelmarkt dieses Jahres begrüßen wir dann zu meiner großen Freude eine rund 50-köpfige Delegation aus den USA, um die 25-jährige Städtepartnerschaft mit New Haven gebührend zu würdigen.