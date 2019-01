Auf zehn Stelen, die jeweils ein Jahrzehnt aus Lettlands bewegender Geschichte dokumentieren und in Zusammenarbeit mit 65 lettischen Museen zum 100-jährigen Bestehen des baltischen Staates entstanden sind, kommen kulturelle und politische Aspekte zur Sprache. Optisch ergänzt wird die Schau durch Fotos eines gemeinsamen Kunstprojektes deutscher und lettischer Künstler. Dazu bieten die Mitglieder des seit zwei Jahren bestehenden Freundeskreises kleine lettische Leckerbissen als Fingerfood und weitere kulinarische Köstlichkeiten wie Balsam, Honig und Gewürzsalze zum Verkauf an.

Diesen Sonntag um 11.15 Uhr kommt die lettische Botschafterin Inga Skujina nach Borgholzhausen, um im großen Rathaussaal die Ausstellung zu eröffnen. Weitere Redner sind neben Bürgermeister Dirk Speckmann und dessen Amtskollege Janis Zuments aus der Partnergemeinde Naukšēni auch Hans-Joachim Scholow in Vertretung des Landrats und Regina Hartlage, die Vorsitzende des deutsch-lettischen Freundeskreises.

Im zeitlichen Rückblick stellen die tradierten lettischen Werte das Kontinuum zwischen den scheinbar unterschiedlichsten Zeitperioden dar. Anlässlich des Jubiläums haben mehr als zehn Künstler – unter anderem aus der Borgholzhausener Ateliergemeinschaft »Dauntown« und der Region Valmiera – im Rahmen eines Projektes ein Haus mit Bildern, Objekten und Gedichten gestaltet. »Wir haben 18 Fotos dieser Aktion vergrößert und hängen sie an die Rathauswände«, kündigt Ralf Vieweg als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters an.

Die musikalischen Akzente bei der Ausstellungseröffnung, zu der die gesamte Piumer Bevölkerung eingeladen ist, setzen Mitglieder des gemischten Chors »Dudan« vom lettischen Zentrum Münster in historischen Trachten. »Eine lettische Veranstaltung ohne Musik ist nicht vorstellbar«, betont Ralf Vieweg und wird in dieser Ansicht von der in Lettland geborenen Sandra Kobusch unterstützt. Der deutsch lettische Freundeskreis hat derzeit 47 Mitglieder.