Von Johannes Gerhards

Noch bis zum 10. Februar können sich Besucher des Rathauses über die bewegte Geschichte der baltischen Republik seit ihrer Unabhängigkeit vor 100 Jahren informieren. Mehr als 100 Gäste haben sich zum feierlichen Auftakt der Ausstellung, die bereits im Kreishaus Gütersloh gezeigt wurde und später nach Hamburg weiter zieht, im großen Sitzungssaal versammelt. Laut Inga Skujina handelt es sich um die Essenz der historischen Sammlung »Lettlands Jahrhundert« aus dem Nationalmuseum Riga, die von mehr als 60 Museen zusammengestellt wurde.

Botschafterin stellt die intensive Freundschaft zwischen dem Kreis Gütersloh und der Region Valmiera heraus

Eröffnet wird die Feierstunde mit der Nationalhymne »Gott segne Lettland« - dargeboten vom gemischten Chor Dudan aus dem lettischen Centrum in Münster. »Ich beneide das lettische Volk um den hohen Stellenwert des Singens«, sagt Bürgermeister Dirk Speckmann, der unlängst auch an den Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der Staatsgründung in der Partnergemeinde Naukšēni teilgenommen hat und seitdem von der lettischen Kultur sehr angetan ist. Er freue sich, erstmals eine Botschafterin zu einer Ausstellungseröffnung in seinem Haus begrüßen zu können, so Speckmann. »Wir blicken auf ein Vierteljahrhundert Freundschaft und die intensive und rege Zusammenarbeit zwischen dem Kreis Gütersloh und der Region Valmiera zurück«, sagt Inga Skujina. Von diesem lebendigen Austausch sei auch die Partnerschaft zwischen Borgholzhausen und Naukšēni gekennzeichnet.

Das bestätigt Naukšēnis Bürgermeister Janis Zuments, der zuletzt anlässlich des Weihnachtsmarktes in der Lebkuchenstadt zu Gast war. »Unsere Geschichte aus Verrat und Auferstehung ist sehr kompliziert«, sagt er im Hinblick auf die Ausstellung, jetzt sei man froh, wieder nach Europa zurück gekehrt zu sein. Mit klugen und weitblickenden Beschlüssen werde für die Weiterentwicklung der Freundschaft gesorgt.

Deutsch-lettisches Kunstsymposium

Auch Joachim Schwolow – seit 1992 Koordinator und Partnerschaftsbeauftragter zwischen dem Kreis und Valmiera – erinnert in Vertretung von Landrat Sven Georg Adenauer an die wechselvolle lettische Geschichte. Nach der friedlichen und »singenden Revolution« und inzwischen mehr als 80 Reisen nach Lettland bezeichnet er die Beziehungen auf Kreis und Kommunalebene als »wahrhaftes Beispiel für ein gelebtes Europa«.

Mit der Redewendung »Labrīt« für »Guten Morgen« begrüßt Regina Hartlage als Vorsitzende des deutsch-lettischen Freundeskreises die Besucher im vollbesetzten Rathaussaal. Statt »Ich bin Lettland« als Motto der 100-Jahr-Feier könne heute angesichts des überwältigen Publikumszuspruchs die Botschaft nur lauten: »Wir sind Lettland«. Die Kulturbeauftragte Silvana Kreyer weist auf das vierte deutsch-lettische Kunstsymposium hin, in dessen Rahmen im Juli 2018 ein ehemaliges Saunagebäude umgestaltet und künstlerisch veredelt wurde. Zu den beteiligten Malern und Bildhauern gehörten mit Beate Freier Bongartz, Susanne Kinski, Wolfgang Meluhn, Jörg Spätig und Volker Ihlenberger auch Mitglieder der hiesigen Ateliergemeinschaft »Dauntown«. Vergrößerte Fotos der Kunstaktion ergänzen die auf zehn Stelen präsentierten historischen Fakten zur Entwicklung der lettischen Republik.

Lettische Köstlichkeiten schnell ausverkauft

Im Foyer gibt es einen Imbiss aus lettischen Köstlichkeiten, am Stand des Freundeskreises sind einige der Spezialitäten schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Die Gäste erfahren interessante Details aus dem ansonsten eher unbekannten Land. So weisen Laura und Vineta vom Chor Dudan darauf hin, dass ihre Einrichtung aus der einzigen lettischen Schule in Westeuropa während der Besetzung durch die Sowjetunion hervorgegangen ist. Und Deutschlehrerin Ligita Cerina berichtet über ein erfolgreich arbeitendes Bildungszentrum für straffällig gewordene Jugendliche.