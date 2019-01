Von Anna Lisa Tibaudo

Borgholzhausen (WB). Demenzkranke Menschen werden überwiegend von ihren Angehörigen zu Hause betreut. Um sich für diese anspruchsvolle Betreuung zu wappnen, beginnt am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr, die kostenlose, siebenteilige Kursreihe »Begleitung im Andersland« in den Räumen der Hospizgruppe Borgholzhausen, Wellingholzhauser Straße 3 B.

Alle weiteren Termine am 30. Januar, 6., 13., 20. und 27. Februar sowie am 6. März, jeweils mittwochs, beginnen etwas früher um 18.15 Uhr. Anbieter sind das vom DRK getragene Haus Ravensburg, die Hospizgruppe Borgholzhausen, die Diakoniestation Borgholzhausen in Kooperation mit dem bundesweit tätigen Unternehmen Wöhrheide Konzepte aus Wallenhorst, das sich ausschließlich auf diese Schulung spezialisiert hat.

Auch Freunde und Kollegen von Demenzerkrankten können zum Kursus kommen

Teilnehmen dürfen auch Interessenten, die beispielsweise als Nachbarn, Freunde oder Kollegen von Demenzerkrankten betroffen sind. Ziel ist es, Selbstpflegekompetenz der Angehörigen zu stärken und ihre Lebens- sowie die Pflegequalität zu verbessern. Persönliche Erfahrungen können eingebracht, Fragen gestellt sowie eine individuelle Problemlösung diskutiert werden.

»Das ist ein sehr umfangreicher, intensiver und in die Tiefe gehender Kurs«, betont Diplom-Pädagoge, Heilpraktiker und Psychotherapeut Ulrich Kusenberg, der die Reihe leiten wird. Kusenberg war selbst Jahrzehnte in der Seniorenarbeit tätig und kennt alle Facetten dieser Tätigkeit. Er weiß auch, wie es sich anfühlt, einen Angehörigen zu betreuen und wie schnell man in einen Burn Out rutschen kann. »Mein Vater war dement. Deswegen liegt mir das Thema am Herzen«, erzählt er.

Kursus unterteilt sich in verschiedene Module

Beim ersten Termin, Modul 1, gibt es zunächst einen Überblick über die Zahlen, Diagnose, Behandlung und die verschiedenen Demenzformen. Modul 2 befasst sich mit dem frühen Stadium der Krankheit: Die ersten Anzeichen zu erkennen, die Veränderung akzeptieren zu lernen sowie schwierige Situationen gelassen, aufmerksam und fürsorglich zu bewältigen. In Modul 3 geht es um das mittlere Stadium der Verwirrtheit: Die Begleitung in das »Andersland« und den guten Umgang damit kennenzulernen. Modul 4 beschäftigt sich mit der wachsenden Hilflosigkeit im späten Stadium. Dazu gehört das Waschen, die Nahrungsaufnahme und die Bettlägerigkeit. »Es ist wichtig, über das Erlebte zu sprechen, denn jeder Demenzerkrankte und Angehörige ist individuell. Der Kurs lebt auch vom persönlichen Austausch«, betont Kusenberg.

Auch rechtliche Aspekte und Leistungen werden beleuchtet

Aber bevor es soweit ist, beschäftigen sich die Teilnehmer in Modul 5 erst noch mit dem Leistungsgefüge der Pflegeversicherung und den Entlastungsmöglichkeiten durch mobile oder stationäre Dienste. In Modul 6 werden rechtliche Aspekte wie Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, GPS-Systeme, Magensonden und Sterbebegleitung erläutert. Erst zum Abschluss, in Modul 7, rücken Angehörige selbst mit ihren Leistungen in den Familien in den Fokus. Dabei kommen auch Belastungsdimensionen zur Sprache, denen sie ausgesetzt sind. »Erfahrungen zeigen, dass bei betreuenden Angehörigen ein großes Informationsbedürfnis besteht und dass sie sich Austauschmöglichkeiten mit anderen Betroffenen wünschen, weil häufig soziale Kontakte durch die intensive Versorgung ihrer Demenzerkrankten Angehörigen abbricht«, sagt Kusenberg. Falls die Teilnehmer es wünschen, kann auch eine Angehörigen-Gruppe gegründet werden.

Weitere Informationen erteilt Ingrid Stolte, Hospiz-Beratungsdienst, Telefon 05425/955199 oder 0151/17777639. In Deutschland gibt es zurzeit 1,7 Millionen Demenzerkrankte mit steigender Tendenz. 80 Prozent von ihnen werden von Angehörigen zu Hause versorgt, die selbst die Lebensmitte überschritten haben.