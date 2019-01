Sie laden ein für den 15. März zum Poetry-Slam in Pium (von links): Vorjahressieger Aaron Schmitt, Jürgen Höcker (Kreissparkasse), Astrid Schütze (Kulturverein), Peter Schumacher (PAB) und Moderator Marc-Oliver Schuster. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Am 15. März können sich junge Poeten und Autoren wieder mit selbstverfassten Texten einem großen Publikum präsentieren. Dann wird an der PAB-Gesamtschule bereits das fünfte Kapitel der Erfolgsgeschichte »Poetry-Slam« aufgeschlagen.

Im Vorfeld können die Schüler bei zwei Workshops unter Leitung des erfahrenen Poetry-Slammers Marc-Oliver Schuster wertvolle Tipps und Hinweise erhalten. Maximal 25 Startplätze für den Dichterwettstreit stehen zur Verfügung. Eingeladen sind Schüler aus den Jahrgängen 5 bis 13.

»Wir erhoffen uns eine bunte Vielfalt an Texten«, sagt Peter Schumacher, Koordinator schulischer Aktivitäten zur Öffnung von Schule, bei einer Informationsveranstaltung im vollbesetzten Forum der Gesamtschule. Falls sich aus einem Jahrgang oder einer Klasse mehrere Interessenten finden, können im Deutschunterricht auch Vorentscheidungen durchgeführt werden. Eine aus sechs Personen bestehende Jury würde dann entscheiden, welche Dichter mit welchen Texten ins Rennen geschickt werden.

Publikum entscheidet

Am 20. und 21. Februar haben die Nachwuchspoeten zwischen 9 und 12.30 Uhr die Gelegenheit, gemeinsam mit Marc-Oliver Schuster an ihren Texten zu feilen und deren Präsentation zu optimieren. Der Projektleiter hat im Laufe der vorausgehenden Veranstaltungen in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, kaum jemand der Anwesenden weiß nicht, worum es beim Poetry-Slam geht.

Selbstverfasste kompakte Texte – egal ob Lyrik oder Prosa, witzig oder ernst, tatsächlich passiert oder rein fiktional – können frei vorgetragen oder abgelesen werden. Im Anschluss entscheidet das Publikum mit Hilfe von Abstimmungstafeln über die Sieger in verschiedenen Altersgruppen. »Dabei steht die 1 für sehr, sehr schlecht und die 10 für sehr, sehr gut«, erklärt »Spiritus rector« Marc-Oliver Schuster, vor allem aber gelte für alle »Respect to the Poet«.

Der sprechende Axolotl

Wie das im konkreten Fall aussehen kann, zeigt mit Aaron Schmitt einer der Preisträger aus dem Vorjahr und fast schon ein »alter Hase«. Er trägt eine Episode aus dem Geschichtenzyklus vor - über sein ungewöhnliches und exotisches Haustier, den sprechenden Axolotl. Die normalerweise in den Tropen heimische Amphibie mischt sich vorlaut in das Leben seines »Herrchens« ein und sorgt für amüsante, chaotische und manchmal peinliche Situationen. Dennoch kann auch der Axolotl nicht verhindern, dass sein Besitzer am Ende die begehrte Stelle als Vorsitzender der Einhorn-Stiftung zugesprochen bekommt.

Der Kulturverein und die Kreissparkasse unterstützen das Projekt als Kooperationspartner. Dank Mittel aus dem Landesprogramm »Kultur und Schule« gilt das Angebot auch für den Standort Werther, wo am 8. März ein eigener Poetry Slam ausgetragen wird. Marc-Oliver Schuster moderiert diesen und den Piumer Poetry Slam am 15. März auf gewohnt launige Weise.