In den Tanzkreisen werden mit viel Begeisterung Standardtänze getanzt und immer wieder neue Schritte eingeübt. Am 4. Februar 2009 wurde mit der ersten Sitzung der Grundstein gelegt. Vereint hat die Gründungsmitglieder der Wunsch die Geselligkeit innerhalb der Tanzkreise zu fördern. Viele Tänzer sind von Anfang an dabei.

Jetzt wird das zehnjährige Bestehen am Samstag, 23. Februar, 19.30 Uhr im Hause Hagemeyer-Singenstroth gebührend mit einem attraktiven Showprogramm und Live-Band gefeiert.

Wichtig sind dem Verein auch die Ballettgruppen: So wurden in den vergangenen Jahren komplette, nachmittagsfüllende Bühnenstücke, eigentlich getanzte Musicals aufgeführt. Es reicht von »Der Zauberer von Oz« über »Die Schöne und das Biest« bis hin zu »Mary Poppins«, um nur einige zu nennen.

Auftritt in der »Cultura« Rietberg

Die Kinder und Jugendlichen haben in der »Cultura« Rietberg im vergangenen September erneut einen begeisternden Auftritt hingelegt. »Ferdis Schokoladenfabrik« wurde im Südkreis aufgeführt. Das unterhaltsame Stück rund um die Geschehnisse in der geheimnisvollen Schokoladenfabrik von Ferdi Reineke wurde von Tanzlehrerin Stefanie Mahnke für die Ballettaufführung bearbeitet und mit abwechslungsreicher Musik ausgestattet. Über ein Jahr wurden die Tänze einstudiert und geprobt. Die jüngsten Ballettkinder im Alter von vier Jahren absolvierten ihren ersten großen Auftritt zu klassischer Musik. Die ältesten Mitwirkenden im Alter bis 20 Jahre bewegten sich gekonnt zu modernem HipHop. Die zahlreichen Zuschauer waren aber nicht nur von den akrobatischen und anmutigen tänzerischen Darbietungen begeistert, auch die Optik mit phantasievoll gestalteten Kostümen und einem ebensolchen Bühnenbild, alles angefertigt in Eigenarbeit, war beeindruckend.

Ballett in Borgholzhausen

Erstmals bei einer Ballettaufführung des TST wurden Teile der Handlung mittels selbst gedrehter Szenen auf großer Videoleinwand eingefügt. Allen mitwirkenden Kindern und Jugendlichen schenkten die Vorsitzenden des Tanzsport Teuto, Rita Höcker und Angelika Vahlenkamp, nach der Aufführung als kleines Dankeschön feine Schokolade. Der donnernde Applaus des Publikums war den Tänzerinnen und Tänzern ebenfalls Dank und Lohn.

Der Verein Tanzsport Teuto hat mit der Aufführung im vergangenen Jahr schon ein kleines Jubiläum gefeiert, denn seit nunmehr zehn Jahren führen die Ballettgruppen ihr tänzerisches Können in Rietberg auf. Dieser Tradition folgend werden sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen aus Borgholzhausen und Umgebung auf den Weg in die Cultura in den südlichen Teil des Kreises Gütersloh machen und dort ein neues Ballettstück bestaunen.

Wer sein Kind für den Ballettunterricht im Tanz-Sport-Teuto in Borgholzhausen anmelden oder selbst in einem Tanzkreis mitmachen möchte, kann Kontakt mit Rita Höcker, T. 05425/6422, aufnehmen.