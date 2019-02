Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen(WB). »Am Anfang war es nur ein Spiel mit den Farben – ohne eine konkrete Darstellung«, sagt Doris Grabbe über ihre Kunst. Sie habe es den Farben überlassen, was sie mit dem weißen Grund machen. So ergaben sich aggressive und harmonische Kompositionen.

34 dieser mit Ölfarbe ohne Pinsel auf Leinwand gespachtelten Werke sind bis zum 21. März im Piumer Rathaus zu sehen. Dieses habe sich in farblicher Hinsicht deutlich verändert, sagt Joseph Schräder in Vertretung der an Grippe erkrankten »Kulturvereins-Präsidentin« Astrid Schütze. Die Bilder gäben keine realistische Situation wieder, sondern zeigten Assoziationen zu emotionalen Augenblicken und könnten auch als Vorboten für den nahenden Frühling wahrgenommen werden.

Frau im Farbenspiel

Doris Grabbe übernimmt die Einführung in die Ausstellung mit dem bezeichnenden Titel »Die Frau im Farbenspiel« höchstpersönlich – laut Joseph Schräder eine gute Lösung, weil der Künstler selbst seine Werke am besten kenne. Vor Jahren sei sie bereits von farbintensiven Bildern auf den doch sehr kalten Rathauswänden fasziniert gewesen. Damals stellte Redzep Memisevic hier aus, von dem sie sich inspirieren und maßgeblich beeinflussen ließ. Wie bei ihrem Mentor tauchen auch in Grabbes Werken hauptsächlich Frauengestalten auf.

Sie sieht den Grund dafür auch in ihrem eigenen »Frau-sein« begründet. »Die aktuelle Diskussion über #Me too, Frauenquote und die künstlerische Sicht einer Frau auf die Frau bestärkt mich darin, in der Malerei bei Frauen zu bleiben«, betont die 71-jährige Künstlerin und frühere Buchhändlerin aus Bad Salzuflen. »Im Weißen die Farbe der Jahre festhalten. Die Ewigkeit mit einem Leben unterbrechen«, diese Zeilen aus einem Gedicht von Walter Helmut Fritz beschreiben ihre Herangehensweise, die sich im Laufe der Zeit kaum verändert hat, am besten. Sie lasse aber wohlweislich manchmal eine weiße Fläche frei – für die Frau.

Mit Jazz und Wein9

»Die Titel geben nur meine Gedanken wieder. Was Sie in den Bildern sehen, hängt auch von ihren Empfindungen ab«, fordert Doris Grabbe die etwa 40 Besucher auf, in die Kunstwerke einzutauchen. Bevor diese ihrer Anregung folgen, haben sie noch Gelegenheit, der Musik von Wolfgang Seak zu lauschen. Er gehört zur Jazzband »The Original Salzsieders« und spielt auf Gitarre und »Schrumpfbanjo« Folk und Blues von den dreißiger Jahren bis hin zu Hannes Wader.

Der Kulturverein – grippebedingt nur mit reduzierter Vorstandsmannschaft am Start – versorgt das Publikum dennoch mit geistigen Getränken. Schließlich komme laut Doris Grabbe »beim Rotwein die Kreativität erst so richtig hervor«.