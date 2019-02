Von Oliver Horst

Versmold (WB). Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte Versmolder Nagel-Gruppe reagiert mit einem Stellenabbau und Investitionen in die Digitalisierung auf schwache Ergebnisse. 100 der konzernweit 12.000 Jobs sollen wegfallen – 40 davon in der Zentrale am Stammsitz. Es werde auch betriebsbedingte Kündigungen geben, teilte das als Kraftverkehr Nagel bekannte Unternehmen in Familienhand am Mittwoch mit.