Nutzerwechsel in Casum: Bürgermeister Dirk Speckmann (links) übergibt die Schlüssel der ehemaligen Therapieeinrichtung, die zuletzt als Baubüro gedient hat, an Stefan Brinkmann (Mitte) und Personalleiter Marcus Meyer vom Logistik-Unternehmen. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Ende April sind mit dem Straßenbauunternehmen Strabag die bisherige Mieter ausgezogen. Für einen hohen sechsstelligen Betrag hat die Stadt Borgholzhausen die umgebaute frühere Hofstelle an das Unternehmen B+S Logistik verkauft. Hier sollen in Zukunft dessen fest angestellte osteuropäische Mitarbeiter wohnen.

Bei der symbolischen Schlüsselübergabe bringen beide Vertragspartner ihre gegenseitige Wertschätzung zum Ausdruck. Für B+S ist das 8.500 Quadratmeter große Gelände mit 1.900 Quadratmetern bebauter Nutzfläche in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz im interkommunalen Gewerbegebiet eine ideale Lösung. »Wir wollen unsere Mitarbeiter nicht in Massenunterkünften unterbringen, sondern ihnen vernünftige Rahmenbedingungen bieten«, betont der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Brinkmann.

Mieten sind günstiger als auf dem freien Markt

Man werde sehr viel Geld in die Hand nehmen, um in der nächsten Zeit entsprechende Umbauarbeiten vorzunehmen. Ende Juli sollen die ersten Bewohner einziehen. Zunächst reicht der Platz für etwa 60 vornehmlich in Zweibettzimmern untergebrachte Personen. Dazu besteht die Option auf weitere 20 Plätze im zweiten Bauabschnitt. Stefan Brinkmann rechnet nicht unbedingt damit, dass die Mieter jahrelang hier bleiben. »Wir helfen den Leuten aufs Pferd«, sagt er und geht davon aus, dass sie sich früher oder später um eine eigene Bleibe bemühen werden.

Da es sich oft um Paare handelt, glaubt er nicht, dass es »Zirkus mit den Nachbarn« gibt. Zudem werde eine Hausmeisterwohnung eingerichtet, damit bestimmte Probleme gar nicht erst entstehen und kleinere handwerkliche Arbeiten unmittelbar ausgeführt werden können. Das umfangreiche Außengelände biete zudem Gelegenheit für ausgleichende Freizeitaktivitäten, zu denen auch die Nutzung der bestehenden Gewächshäuser gehört.

2016 Unterkunft für Asylbewerber

Es sei gewährleistet, dass jedem Bewohner mindestens zehn Quadratmeter im Schlafraum und ausreichende Sanitär- und Gemeinschaftsflächen zur Verfügung stehen. Laut Stefan Brinkmann ist die zu entrichtende Miete »für uns gerade kostendeckend«, aber immer noch erheblich günstiger als auf dem freien Wohnungsmarkt.

In dem Gebäude hatte das Drogenhilfezentrum Bielefeld seit Anfang der 80er Jahre ein Therapiezentrum betrieben. Im Juli 2016 übernahm es die Stadt Borgholzhausen, um zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber zu schaffen. Zwischenzeitlich nutzte die am Ausbau der A33 beteiligte Strabag die Liegenschaft als Baubüro und Mitarbeiterunterkunft.