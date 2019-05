Von Johannes Gerhards

100 Klimaschutzsiedlungen sollen in Nordrhein Westfalen entstehen. Inzwischen sind 91 davon entweder fertig gestellt, im Bau oder zumindest konkret geplant. Auf dem Weg zwischen Detmold und Oelde machen Dr. Hartmut Murschall vom Wirtschaftsministerium und Andreas Gries von der Energieagentur NRW Station in Borgholzhausen. Vor dem Haus Enkefeld Nr. 7, das Ingrid und Gerhard Flumm seit dem 26. April bewohnen, werden sie vom Hausherrn und Vertretern der Stadt Borgholzhausen begrüßt.

Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten sind inzwischen fast alle Grundstücke im Klimaschutzbereich der Neubausiedlung vergeben oder zumindest mit großer Ernsthaftigkeit reserviert, sagt der für Liegenschaften zuständige Detlef Weitkamp. Im Auftrag der Stadt hat der Berater für Schall- und Wärmeschutz, Architekt Oliver Erdmann, die Bauwilligen mit allen nötigen Informationen versorgt.

»Unser Haus mit einer Grundfläche von 5 mal 14 Metern entspricht mit 99 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Etagen genau unseren Bedürfnissen«, sagt Gerhard Flumm. Nach kurzer Überlegung haben seine Frau Ingrid und er die bisherige Wohnung im vierten Stock verkauft und sind aus Baden Württemberg an den Teutoburger Wald gezogen. Als »Paradekandidaten« bezeichnet ihn Oliver Erdmann, denn in Klimaschutzsiedlungen würden sich vor allem erfahrene »Zweitbauer« niederlassen, die sich für ökologisches und energieeffizientes Wohnen entschieden haben.

Und die Fenster kann man doch öffnen

Immer noch gebe es viel Nichtwissen und Vorurteile in Bezug auf das Thema Luftqualität, sagt Andreas Gries. Hartmut Murschall sieht hier einen entscheidenden »Wohlfühlfaktor«, er möchte nicht mehr in einem Haus ohne Lüftungsanlage leben. »Natürlich können die Fenster geöffnet werden, man will doch die Vögel singen hören«, macht Oliver Erdmann klar, man müsse es aber nicht bei minus 12 Grad im Winter, und dennoch wirke die Atemluft nicht verbraucht.

Das Ziel, Heizkosten zu senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, könne mit vielfältigen Lösungen erreicht werden, betont Andreas Gries. Ein Rundblick auf die bisher fertig gestellten Gebäude gibt ihm Recht. Trotz diverser Vorschriften gleicht kaum ein Haus dem anderen, weil nicht eine Gesellschaft die Federführung übernommen hat, sondern unterschiedliche Bauträger zum Einsatz kommen.

Laut Oliver Erdmann hat man erreicht, dass die Menschen gerne und ohne Entbehrungen in ihren Häusern wohnen. Beim zweckmäßigen und schnörkellosen Haus der Flumms wurde etwa alles weg gelassen, was man nicht braucht. Dennoch wirkt das quaderförmige Drei-Liter-Gebäude von innen großzügig und geräumig. Es speist seine Fußbodenheizung aus Erdwärme. »Wir sind hochzufrieden«, bestätigt Gerhard Flumm. Die Nachfrage steigt nicht nur in Borgholzhausen. Von 6.000 Wohnungen und Häusern sind NRW-weit 2.500 Einheiten bewohnt.