Von Johannes Gerhards

Bereits Ende 2017 hat das Kuratorium der Sparkassenstiftung eine vierstellige Summe für die Neugestaltung eines Wanderweg-Rastplatzes in Aussicht gestellt. »Es hat eine Weile gedauert, bis der richtige Standort gefunden war«, räumt die Touristikbeauftragte von Borgholzhausen, Tamara Kisker, ein.

Pause einlegen auf Hermannsweg und Weg für Genießer

In der Nähe des Barenbergweges, wo mit Hermannsweg und dem Weg für Genießer zwei überregionale Wanderwege entlangführen, haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofes zu Frühjahrsbeginn Waldliege und Sitzgruppe mit Tisch und Bänken aufgestellt. Hier können Wanderer eine Pause einlegen und sich an der Aussicht auf Luisenturm, Grünbrücke und das renaturierte Pustmühlental erfreuen. Eine Hinweistafel wird das Ensemble in Kürze noch ergänzen, kündigt Tamara Kisker an.

In unmittelbarer Nähe verlaufen zudem die Rundwanderrouten »Entdeckerweg« und »Burg Ravensberg Weg«. Mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sind diese mit gut erkennbaren Markierungszeichen versehen worden. In Kürze sollen Zielwegweiser an markanten Weggabelungen dazu kommen. Um die Möglichkeiten für die Wandertouristik weiter zu optimieren, sollen weitere Ruheplätze angelegt werden. Gedacht ist auch an eine Schutzhütte an einer Wegespinne in der Nähe des Hankenüll zwischen Dissen und Borgholzhausen.

Eine Oase der Ruhe geschaffen

»Wir brauchen Oasen der Ruhe in unserer hektischen Zeit. Im Auto muss man sich derzeit ja eher auf die Staus konzentrieren«, sagt der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung der Kreissparkasse, Henning Bauer, bei der Besichtigung des neuen Ratsplatzes. Bleibt also zu hoffen, dass die Planer bei der Neugestaltung des Gebietes am Stadtgraben genügend Fantasie entwickeln, mit ästhetischer Architektur und gelungener Bepflanzung die derzeitige Aussicht nicht mit vermeidbaren Bausünden zunichtemachen.