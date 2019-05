Von Anna Lisa Tibaudo

Borgholzhausen (WB). Das Thema Organspende erhitzt die Gemüter. Dr. Thomas Breidenbach lässt das nicht kalt. Der geschäftsführende Arzt der Deutschen Stiftung Organtransplantation in der Region Bayern will unter anderem mit Halbwahrheiten und Falschmeldungen aufräumen.

Dafür ist der Mediziner in ganz Deutschland unterwegs. Referiert hat er auch im DRK Haus Ravensberg Borgholzhausen – und zwar auf Einladung der Hospizgruppe. Vor mehr als 40 Zuhörern sprach er unter dem Titel »Organspende – eine moralische Verpflichtung? Fakten statt Mythen.«

Gerüchte schüren Angst

Der in Borgholzhausen aufgewachsene Transplantationsmediziner sagte, dass viele Bürger beim Thema Organspende häufig Ängste und teilweise sogar Horrorvorstellungen plagen. Bin ich als Hirntoter tatsächlich tot? Oder fühle ich Schmerzen? Andere Zuhörer wollten gehört haben, dass nachts transplantiert wird und dass 15 Liter Eiswasser über den Torso gekippt würden. Auch Geschichten von Patienten, die nach der Transplantation sexsüchtig geworden seien, geistern als Gerücht herum.

Nachts sind OP-Säle frei

Was davon ist wahr? »Eine neue gesunde Niere kurbelt die Hormontätigkeit an. Es kann vorkommen, dass jemand wieder mehr Lust am Sex hat«, sagt Dr. Thomas Breidenbach. Und dass die Organspende nachts erfolge, stimme auch. »Das liegt einfach daran, dass in der Nacht die Operationssäle weniger belegt sind als tagsüber«, so der Fachmann. Das Kühlen der Organe mit Eiswasser diene dazu, um die Tätigkeit der noch funktionierenden Organe schneller zu minimieren.

Hirnversagen statt Hirntod

Die Definition Hirntod hält der Arzt für problematisch, weil sich die Menschen zu stark mit der Definition von Tod beschäftigen. »Ich finde die Definition Hirnversagen besser. Wenn die Nieren ihre Funktion einstellen, spricht man ja auch von Nierenversagen und nicht von Nierentod.«

Vertrauen gewinnen

Breidenbach ist es ein Anliegen, im Namen der DSO, an deren Aufbau er maßgeblich beteiligt war, für mehr Transparenz und Aufklärung im Dialog mit der Öffentlichkeit zu sorgen. Denn nach den Skandalen um manipulierte Wartelisten sei das Vertrauen der Bevölkerung stark gesunken. Seither werde daran gearbeitet, Vertrauen zurückzugewinnen, damit möglichst vielen Menschen auf der Warteliste mit einem geeigneten Spendeorgan geholfen wird.

Die schwierigste Frage

In Deutschland dürfen nur Organe von Hirntoten entnommen werden, die im Krankenhaus auf der Intensivstation liegen. Mit dem Hirnversagen beginnt der Absterbeprozess. Weil man nicht weiß, wie lange die weiteren Organe den Zustand mit Hilfe der Apparaturen durchhalten (manchmal nur Stunden, manchmal einige Wochen), gilt: Tritt der natürliche Tod ein, ist die Organentnahme zwecklos. »Ohne den bekannten Willen des Patienten ist das die schwierigste Frage zum ungünstigsten Zeitpunkt an die unglücklichste Familie«, sagt der Experte.

Zwei Ärzte müssen prüfen

Fehldiagnosen sollen verhindert werden, indem zwei Ärzte vor der Transplantation unabhängig voneinander den Hirntod prüfen. Bei Organspenden gibt es laut Breidenbach keine Altersgrenze und keine grundsätzliche Einschränkung aufgrund von Vorerkrankungen. »Aus Sicht fast aller Religionen wird die Organspende begrüßt«, betont Breidenbach.

Hohe seelische Belastung

Für viele Angehörigen ist die Situation, in der sie sich unter Druck gesetzt fühlen, eine hohe seelische Belastung. Manche leiden ihr Leben lang an den Folgen ihrer Entscheidung. Die bekannteste unter ihnen ist Regina Greinert, die sich seit der Freigabe ihres hirntoten Sohnes zur Organentnahme für die kritische Aufklärung über Organtransplantation einsetzt.

Moralische Verpflichtung

Breidenbach spricht auch über den Standpunkt der Medizinethikerin Professorin Dr. Claudia Wiesemann, die mit einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung die Probleme bei der Hirntod-Diagnostik thematisierte und damit Transplantationsmediziner auf die Barrikaden brachte. Unter Wissenschaftlern und Ärzten gebe es viele Ärzte, die kritisch über die Definition Tod denken. Breidenbach: »Die moralische Verpflichtung, die sie haben, ist über Organspende nachzudenken. Im Idealfall entscheidet der Mensch selbst, ob er zustimmt oder dagegen ist.«