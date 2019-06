Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen-Westbarthausen (WB). Mit der Proklamationsfeier zu Ehren des neuen Königspaares Volker und Sabine Wolframm ging am Montagabend das diesjährige Schützenfest in Westbarthausen zu Ende. Der neue Schützenkönig ist hauptberuflich als Geschäftsführer der Teutoburger Münzauktion in Borgholzhausen bekannt.

Landrat Sven Georg Adenauer hatte sich gerade zu den Klängen von »Viva Colonia« durch ein Spalier der Westbarthausener Schützenschwestern gezwängt und war bereits auf dem Rückweg an seinen Schreibtisch, als Volker Wolframm als einziger verbliebener Kandidat den hölzernen Adler von der Stange holte. Zuvor wurde – so will es die Westbarthauser Tradition – ausgelassen auf den Tischen getanzt.

Ehrengäste aus Lettland sind anfangs etwas irritiert

Zwei Ehrengäste aus der lettischen Partnerstadt Naukseni wunderten sich zunächst über das aus ihrer Sicht merkwürdige Brauchtum. Bürgermeister Janis Zuments und Schulleiterin Aiga Stiere ließen sich dann aber doch vom Piumer Amtskollegen Dirk Speckmann und seinem Stellvertreter Hermann Ludewig überzeugen, bei dem Jux mitzumachen. Zuvor hatten sämtliche Ehrengäste das Adlerschießen eröffnet. Die lettischen Freunde gehören zu einer etwa 30-köpfigen Delegation aus der Region Valmiera, die derzeit ihre Partnerstädte im Kreis Gütersloh besucht.

Die Feierlichkeiten hatten bereits am Freitag mit der gut besuchten Country Club Revival Party begonnen, bei der sich Jung und Alt gemeinsam und harmonisch bei Oldies, Bingorunde und nostalgischer Brandweinstunde amüsierten, berichtet Oliver Fritz vom Orga-Team. Am Sonntag gaben die amtierenden Majestäten der Schützenvereine »Rund um die Ravensburg« den Goldenen Schuss ab. Hier erwiesen sich Hartmut Wieland, Junior Lucas Guhe und Schülerin Faye Offer am treffsichersten.

Als neues Schülerkönigspaar regiert künftig Aife Braham und Damon Hoffman, bei den jugendlichen »Wilden Schützen« amtiert für ein Jahr Niklas Haring mit Königin Hannah Hoffmann.