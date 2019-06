Borgholzhausen (WB). Nach dem Mord an einer 86-jährigen Seniorin in Borgholzhausen ist nun eine Verdächtige verhaftet worden.

Seniorin tot in Borgholzhausen gefunden Fotostrecke

Foto: Stefan Küppers

Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld mitteilen, habe sich im Zuge der Ermittlungen eine Nachbarin als tatverdächtig herausgestellt.

Der 53-Jährigen wurde heute der Haftbefehl verkündet. Die Anwohnerin war jene, die am Samstag, 8. Juni, die Polizei rief, weil das Opfer auf Türklingeln nicht reagierte.

»Sie verstrickte sich bei ihrer Befragung durch Kriminalbeamte in Widersprüche«, hieß es. Im Rahmen der Nachbarschafts- und Zeugenbefragungen erhärtete sich dann der Verdacht gegen die 53-Jährige, so dass sie am Mittwoch festgenommen wurde.

Der Haftrichter verkündete ihr den Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags.