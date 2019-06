Borgholzhausen (WB/jog). »Wir sind nicht schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber wir sind schuld, wenn sie so bleibt«, lautet die lapidare Erkenntnis am Ende einer vom siebten Jahrgang erarbeiteten Szenenfolge mit dem Thema »Egal woher wir kommen – wir leben alle auf dieser Erde«.