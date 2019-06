Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). »Viele von euch stehen ja bereits jetzt vor der Frage: Wohin soll die Reise beruflich gehen?«, sagt Schulleiterin Ulla Husemann an die Adresse einiger Schüler aus der neunten Klasse. Die Kooperationsvereinbarungen zwischen Schule und Betrieb sollen die Palette der Möglichkeiten zur besseren Orientierung vergrößern.

Derzeit gibt es an der PAB-Gesamtschule rund 20 solcher Projekte, drei davon sind mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zustande gekommen. Die aktuellste Kooperation von 231 bundesweit und 37 im Kreis Gütersloh besteht ab sofort zwischen Jörg Peter Niehoff, Inhaber der Edeka-Märkte in Borgholzhausen und Bielefeld, und der Gesamtschule.

Unter anderem mit dem Slogan »Keine Lust mehr auf rumgurken?« versucht das Einzelhandelsunternehmen, neue Auszubildende zu finden. »Nur Studenten bringen uns nicht weiter«, findet Niehoff, deswegen sei es gut, wenn Unternehmen vor Ort die Schulen unterstützen. Angefangen bei Betriebsbesichtigungen über Bewerbungstraining bis zu Praktika zur Berufsfelderkundung bietet Edeka den Blick hinter die Kulissen des Einzelhandels an.

Mehr als Regale einräumen

»Da ist viel mehr als Regale einräumen und an der Kasse sitzen«, betont Ausbilderin Janine Hüsemann. Personalleiter, Führungskraft oder der neue IHK-Abschluss »Frischespezialist« seien nur einige der vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. »Wir wollen die Lehrer darin unterstützen, ihren Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und den Schülern Einblicke in die Berufswelt ermöglichen«, sagt IHK-Projektleiter Bodo Venker. Falls gewünscht werde die IHK möglichst jeder allgemeinbildenden Schule in OWL einen geeigneten Kooperationspartner vermitteln.

Jede einzelne Vereinbarung könne individuell auf die Partner abgestimmt und für beide Seiten gewinnbringend gestaltet werden. Stefan Wöhle, Lehrer für Sport, Englisch und Sozialwissenschaften, sieht gute Möglichkeiten, die Kooperation ins Fach Arbeits- und Wirtschaftslehre einzubinden. Bewerbungstraining sei ein wichtiger Baustein, um Ängste und Hemmnisse abzubauen.

Die im Raum sitzenden Schüler Lena, Franziska, Stanley und Adrian favorisieren vor allem kaufmännische Berufe bei Banken und Behörden und liegen damit im aktuellen Trend. Dieser schlägt sich auch in den langen Schlangen vor den Ständen der so genannten »Top-Ten-Berufe« beim »Azubi-Speeddating« und anderen Ausbildungsbörsen nieder. »Bei großem Andrang werden aber oft nur die Besten genommen«, gibt Jörg Peter Niehoff zu bedenken.

»Wir nehmen uns Zeit für junge Menschen und bieten jedem Praktikanten ein Vorstellungsgespräch an«, bekräftigt Janine Hüsemann. Auch im Einzelhandel gehe ohne Digitalisierung gar nichts mehr. Der Ausbildungsberuf wird per Quiz vorgestellt, es gibt ein »Azubi-Casting« und weitere zeitgemäße Aktionen, um die Schüler in die Berufswelt zu begleiten. »Wir freuen uns auf die Kooperation und den regen Austausch«, so lautet der allgemeine Tenor bei Unterzeichnung der Vereinbarung.