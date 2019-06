Borgholzhausen (WB/jog). 79 Schülerinnen und Schüler der Klassen Araneus, Habanero und Sakura aus Borgholzhausen, Versmold und Halle haben nach zehn Jahren Schulzeit ihre Abschlusszeugnisse erhalten. 15 verlassen die Schule mit Hauptschulabschluss, 22 haben den mittleren Bildungsabschluss erreicht. 42 Schüler haben sich für drei weitere Jahre Oberstufe qualifiziert, sie streben das Abitur an der PAB-Gesamtschule oder einer anderen Bildungseinrichtung an.

Schulleiterin Ulla Husemann freute sich besonders darüber, dass alle Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf den Übergang zu einem Regelschulabschluss geschafft haben. Borgholzhausens stellvertretender Bürgermeister Hermann Ludewig überbrachte die Glückwünsche der Stadt und regte an, ohne Angst vor dem Scheitern flexibel zu bleiben in einer bunter gewordenen Welt, denn »Vielfalt gehört für Sie bereits zum Alltag«.

»Mit Blagen wie diesen braucht man viel Gelassenheit«, so besangen Elternvertreter frei nach den Toten Hosen ihre Sprösslinge, nicht ohne ironisch an diverse, deren Schulzeit prägende Amokalarme zu erinnern. Besonders bewegend war der Moment, als die Schüler mit Bob Marleys »Three little Birds« an ihren vor einem Jahr bei einem tragischen Unfall verstorbenen Mitschüler erinnerten. Hevin Alali wurde für besondere schulische Leistungen, Elisa de Vries, Tom Strehler, Aaron Schmitt, Lana Horstmann und Josh Moormann für hohes soziales Engagement ausgezeichnet. Den von der Volksbank Halle gestifteten »Social Award« für ehrenamtliches Engagement innerhalb und außerhalb der Schule nahm Jana Wermeling entgegen.