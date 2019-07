Die Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem Evelyn W. starb. Foto: Jan Gruhn

Wie das zuständige Polizeipräsidium Bielefeld auf Anfrage am Mittwoch mitteilte, habe der Mann dank mehrerer Hinweise identifiziert werden können. Am Donnerstag gab es dazu dann auch eine offizielle Mitteilung.

»Nach ersten Befragungen geht die Polizei davon aus, dass er in keinem Zusammenhang mit der Tat steht«, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Zuvor war davon ausgegangen worden, dass der Mann möglicherweise Hinweise in der Sache gaben kann.

Eine Nachbarin (53) steht im Verdacht, die Seniorin mit mehreren Stichen getötet und später selbst den Notruf gewählt zu haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei fahndet eigenen Angaben zufolge weiterhin nach der Frau, die sich am Freitagnachmittag, 7. Juni, in der Nähe des Mehrfamilienhauses an der Wellingholzhauser Straße aufgehalten haben soll.

Die Mordkommission Wellingholzhauser bittet die Frau, sich zu melden. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, möge sich ebenfalls unter der 0521/5450 melden.