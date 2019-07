Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). »Sie können sich freuen, dass Sie eine so schöne und gute Kantorei haben«, sagt Chorleiter Andreas Schnell, nachdem der lang anhaltende Schlussapplaus verklungen ist. Die gelungene Zusammenstellung geistlicher Chorwerke aus verschiedenen Jahrhunderten und qualitativ hochwertige Solobeiträge findet begeisterte Zustimmung bei mehr als 100 Kirchenbesuchern.

Kurz vor den Sommerferien tritt der Piumer Kirchenchor mit seinem traditionellen Sommerkonzert auf. In diesem Jahr wird der Bogen von Barock über Romantik bis zu zeitgenössischen Werken gespannt.

Nach instrumentalem Einstieg mit Thorsten Scholz (Trompete) und Andreas Schnell an der Orgel nimmt der Chor diese feierliche Stimmung mit Melchior Francks Motetten zu den Evangeliensprüchen auf. »Ihr werdet weinen, aber die Welt wird sich freuen«, lautet die optimistische Botschaft, obwohl der Auferstandene nicht mehr auf Erden weilt. Den eher klagenden weiblichen Stimmen werden ermunternde und rhythmisch phrasierte Männerparts gegenüber gestellt.

Zwischenapplaus für Vokaltrio

Ganz in diesem Sinne weist »If ye love me« von Thomas Tallis (1505 – 1585) auf den Heiligen Geist als Tröster hin. Es folgt das auf sechs Gesangsstimmen reduzierte doppelchörige Werk »Halt, was du hast« von Johann Michael Bach, dessen Tochter die erste Frau von Johann Sebastian war. Walburga Nesemann unterstützt den Chor am Continuo, der Sopran scheint über dem Fundament aus Tenor und Bass zu schweben.

Den Übergang zur Romantik symbolisiert Felix Mendelssohn Bartholdy. Nach »Jauchzet dem Herrn, alle Welt« mit gegen einander laufenden und sich umspielenden Melodiebögen folgt dessen Terzett aus »Elias«. Katja Henkel, Friederike Säuberlich und Marion Hainke treten erstmals als Vokaltrio auf und erfüllen den Kirchenraum mit an einen Engelschor erinnernden kristallklarem Gesang. Erstmals brandet an dieser Stelle spontaner Zwischenapplaus auf, den auch Katja Henkel als Solistin nach der von der Empore aus vorgetragenen Arie aus der Kantate »Wer nur den lieben Gott lässt walten« entgegen nehmen darf.

Händels Concertino für Trompete und Orgel verschafft den Sängern eine kleine Erholungspause, bevor sie mit Werken des einflussreichen russisch-ukrainischen Kirchenmusikers Dimitrij Bortniansky und Antonin Dvorak erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit treten. »Ubi caritas« des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo mit für ihn typischen dichten Klangteppichen aus mehrstimmigen Clustern, die entfernt an Aspekte aus der Gregorianik erinnern und das Segenslied »A Clare Benediction« von John Rutter sind weitere Höhepunkte des beeindruckenden Sommerkonzertes. Dem kräftigen Beifall begegnet Andreas Schnell mit dem Appell: »Ein nettes Publikum kann auch gut singen, bitte stimmen Sie mit ein« und leitet so zum finalen »Brunn alles Heils« von Ralph Vaughan Williams über.