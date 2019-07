Von Johannes Gerhards

Mit einem entsprechenden Appell wandte sich das Jugendzentrum Kampgarten Mitte Juni in sozialen Netzwerken an die Bevölkerung. Bernd Kohorst, der am 31. Mai im Alter von 60 Jahren verstarb, hatte mit seinem Hund Niskal seit 2006 in Borgholzhausen gelebt und ist direkter Nachbar des Jugendzentrums gewesen. »Er kam immer mal vorbei und hat sich mit den Jugendlichen unterhalten«, sagt JUZ-Leiter Uwe Stöcker. Auch wenn er nicht zur Klientel gehörte: Ein Tee oder eine warme Suppe sei immer mal wieder drin gewesen für den Paradiesvogel, der für seine von der Norm abweichenden Ansichten und einen individuellen Lebensstil bekannt war.

Anonymes Grab verhindert

Als Kohorsts Tod bekannt wurde, hat Stöcker sich zusammen mit Kollegin Friederike Monscheuer überlegt, dass »niemand es verdient hat, einfach so zu verschwinden«. In der Regel kommen im Todesfall die Angehörigen für die Beerdigung auf und kümmern sich um alle erforderlichen Formalitäten. Da Bernd Kohorst allein lebte und von seiner Familie nichts bekannt war, musste – wie in solchen Fällen üblich – die öffentliche Hand einspringen.

Laut Manfred Warias vom Ordnungsamt der Stadt kommen standardmäßig eine Einäscherung im Krematorium Bielefeld und eine anonyme Urnenbestattung in Frage. Bernd Kohorst war kein Kirchenmitglied, deshalb gab es keinen Anspruch auf ein kirchliches Begräbnis oder einen Platz auf dem von der evangelischen Kirche betriebenen Borgholzhausener Friedhof. Dort gibt es zwar ein anonymes Gräberfeld, die anfallenden Gebühren sind aber laut Manfred Warias um einen vierstelligen Betrag höher als anderswo. An dieser Stelle kommt der Friedhof Hesselteich ins Spiel, der von einem Verein verwaltet wird. »Weil hier neben Lagerstätten für alle Hesselteicher Bürger zusätzliche Kapazitäten bestehen, sind die Gebühren für anonyme Bestattungen relativ günstig«, erläutert die Bockhorster Pastorin Birgit Gillmann.

Eine andere Familie kümmert sich um seinen Hund

Völlig anonym sollte Bernd Kohorsts Beisetzung nach Ansicht der Jugendzentrumsmitarbeiter nicht ablaufen. Zudem wollte man interessierten Mitbürgern die Möglichkeit bieten, bei einer kleinen Trauerfeier persönlich Abschied zu nehmen. Eine schlichte Messingplatte soll an den Verstorbenen erinnern. Die diesbezüglich vom Team des Jugendzentrums durchgeführte Geldsammlung für eine entsprechende Grabkennzeichnung trug die stolze Summe von 526 Euro zusammen. »Mit der großen Resonanz und einem derartig hohen Geldbetrag haben wir nicht gerechnet«, gibt Uwe Stöcker zu. Der Differenzbetrag soll der Familie zugute kommen, die sich um Kohorsts Hund Niskal kümmert.

Am 11. Juli fand das Urnenbegräbnis auf dem Hesselteicher Friedhof statt. »Es war eine warme, herzliche, anrührende Stimmung. Der Bestatter hatte alles schön und respektvoll vorbereitet und durchgeführt«, schreibt Theatermacher und Kinderbuchautor Rüdiger Paulsen, der seit sieben Jahren ein lockeres und offenes Verhältnis zu Bernd Kohorst pflegte. Er bedankt sich bei den Mitarbeitern des Jugendzentrums, die es mit ihrer Initiative ermöglicht haben, dass »Bernd seine letzte Reise würdevoll antreten konnte«. Die Messingplatte mit der Aufschrift »Bernd Kohorst *25.02.1959 +31.05.2019« wird in Kürze am Rasengrab auf dem Friedhof Hesselteich, Versmold, Zur Heide 7 angebracht.