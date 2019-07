Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Wenn der städtische Bauhof an die Sundernstraße umgezogen ist, entsteht in der Piumer Innenstadt eine Baulücke, die auf städtebaulich attraktive Weise geschlossen werden soll.

In diesem Zusammenhang fielen schon geflügelte Worte wie »grüne Lunge« und »Stadtpark«, die in Aussicht gestellten Fördermittel haben darüber hinaus Begehrlichkeiten geweckt, die an eine Version von »Wünsch dir was« erinnern. Alle Fraktionen sehen die Notwendigkeit eines Dorfgemeinschaftshauses für Sportvereine und als soziale Begegnungsstätte, ein weiterer Punkt ist die Offenlegung des Violenbaches vom Kindergarten bis zum Parkplatz der katholischen Kirche.

Mehr Hindernisse zu überwinden als zunächst gedacht

Im Zuge eines Workshops zum Thema am 3. Juli wurde klar, dass es doch einige Hindernisse mehr zu überwinden gilt als ursprünglich angedacht. So haben Probebohrungen ergeben, dass auf dem Gelände belasteter Boden der Deponieklassen 2 und 3 liegt. Des Weiteren ist die angestrebte 90-prozentige Förderung ungewiss, und zu allem Überfluss soll alles wesentlich kostspieliger werden als in den Plänen vorgesehen.

Für zusätzlichen Zeitdruck sorgen zudem Fristen für die Förderanträge und ergebnisrelevante Richtlinien, die möglicherweise eine außerordentliche Sitzung in der Sommerpause erfordern. Die Planungen sahen bisher einen Neubau an der Stelle der bisherigen Bauhofgebäude vor.

CDU schlägt Anschluss in Torform ans Bürgerhaus vor

Nach Ansicht von Arnold Weßling (CDU) werde ein hoher Zuschuss aber nur bei einem Anbau gezahlt. Die CDU schlägt deswegen einen baulichen Anschluss in Torform zum bestehenden Bürgerhaus vor. Allerdings müssten hierdurch nicht nur die Besucher des Freibades gehen, sondern auch der dann freigelegte Violenbach fließen.

Detaillierte Entscheidungen waren in der Ratssitzung aufgrund fehlender Pläne nicht möglich. Insofern wurde ein Kompromissvorschlag verabschiedet, mit dem sich alle Fraktionen anfreunden konnten. Dieser sieht zunächst in einem ersten Bauabschnitt die Offenlegung des Violenbachs, den Abriss von Gerätehalle und ehemaligem Feuerwehrgerätehaus und die Altlastenbeseitigung vor. Der zweite Teilabschnitt umfasst das Dorfgemeinschaftshaus und die Gestaltung der Außenflächen. Für Abschnitt 1 sollen Fördermittel gemäß Wasserrahmenrichtlinie und Dorferneuerungsprogramm beantragt werden, beim zweiten Abschnitt kämen Mittel aus dem Investitionspakt »Soziale Integration im Quartier« in Frage, die aber bis Ende September beantragt werden müssen.

Umsetzung wohl nicht vor Herbst 2021

Bürgermeister Dirk Speckmann wollte denn auch etwas »Druck vom Kessel« nehmen und mahnte an, sich eher an Notwendigkeiten als an der Bezuschussung zu orientieren. Für Vereine und Initiativen bleibt die Erkenntnis, dass ein Piumer Gemeinschaftshaus nicht vor Herbst 2021 realisiert werden kann.