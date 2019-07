Auf der B68 ist am Samstagvormittag ein Opel in einen Ford gefahren. Der Fahrer des Opels ignorierte ein Überholverbot und fuhr an einem Krankentransport vorbei. Dabei übersah er einen vor dem RTW fahrenden Ford, der nach links abbiegen wollte. Foto: Margit Brand

Der Unfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr auf Höhe der Aufmündung Eschweg im Ortsteil Hesseln. Ein Ehepaar aus Delbrück in einem Opel ignorierte das Überholverbot und fuhr an einem besetzten Rettungswagen vorbei, der einen Krankentransport durchführte. Dabei übersah der Fahrer des Opels eine Familie in einem Ford, die vor dem Rettungswagen nach links in den Eschweg abbiegen wollte.

Daraufhin kam es zum Zusammenprall, der beiden Pkw. Der Rettungswagen war nicht betroffen. Die Beifahrerin des Opels zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde gemeinsam mit ihren Mann in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Die Familie kamen ins Bielefelder Krankenhaus Gilead, wo auch die Kinder (3 und 5 Jahre alt) vorsorglich untersucht wurden. Die Eltern zogen sich nach ersten Informationen leichte Verletzungen zu.