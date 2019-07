Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Wovon die einen mehr als genug haben, kann anderen in einer Notlage helfen. Das dachten sich auch Fabienne (9) und ihre Mutter Evelin Parda-Kapsiak. Bisher wurden bei Fabiennes rund 65 Zentimeter langen Haaren immer nur die Spitzen abgeschnitten. Zum Sommer möchte sie sich von einem Teil ihrer Haarpracht trennen.

»Mama war einverstanden, dass ich die Haare spende. Ich sollte aber noch bis nach der Erstkommunion im Mai warten«, sagt die Schülerin, die ab dem kommenden Schuljahr die vierte Klasse der Grundschule besucht. Mutter Evelin ist auf die Webseite www.bvz-rapunzel.de aufmerksam geworden. BVZ steht für »Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten e.V.«. In dessen Namen sammeln seit nunmehr zehn Jahren teilnehmende Frisöre Echthaar ein, damit daraus Perücken und Haarteile gemacht werden können für Menschen, die selber krankheitsbedingt zu wenig oder gar keine Haare auf dem Kopf haben.

Wertvolles Naturhaar

Die gespendeten Haare müssen mindestens 30 cm lang, chemisch unbehandelt, also nicht gefärbt, gesträhnt oder dauergewellt sein und am Ansatz und an den Spitzen fest zusammen gebunden werden, damit sie nicht verfilzen.

Dafür sorgt Friseurin Carolin Borgstedt im Piumer Salon Struff. Sie erklärt Fabienne noch einmal ganz genau, wie das Ganze abläuft, bevor sie die Schneidemaschine ansetzt. »Die Haarlänge bis Schlüsselbeinhöhe liegt im Moment voll im Trend«, sagt sie beruhigend, während Fabienne einwirft: »Und außerdem wachsen die ja wieder nach«. Auch nach dem prüfenden Blick in den Spiegel bereut sie ihren Entschluss nicht.

Hirschhausen-Stiftung profitiert

Im Laufe eines Jahres sind deutschlandweit 203 Kilogramm hochwertiges Naturhaar zusammen gekommen und für 72.000 Euro versteigert worden. Der Erlös ging an die Stiftung »Humor hilft heilen« von Dr. Eckart von Hirschhausen. Mit der Sammelaktion 2019 / 2020 wird erstmals die »Allianz chronischer seltener Erkrankungen« ACHSE e.V. unterstützt.

Eine Privatvermarktung der eigenen Haare lohnt sich laut Carolin Borgstedt heute kaum noch. Für Haarverlängerung werde meist indisches Tempelhaar oder das als besonders kräftig bekannte Haar aus Russland verwendet – je nach Bedarf zuvor geglättet und gegebenenfalls eingefärbt. Auf jeden Fall habe Naturhaar einen deutlich höheren Tragekomfort als synthetisch hergestellte Billigperücken, ergänzt Evelin Parda Kapsiak mit, sichtlichem Stolz auf das soziale Engagement ihrer Tochter. Vielleicht wird diese in ein paar Jahren wiederkommen, denn die »Produktion« läuft ja ganz von selbst. Schließlich tut eine Haarspende keinem weh und kann doch Leiden lindern helfen.