Der Historiker und Stadtarchivar von Borgholzhausen und Versmold, Dr. Rolf Westheider (links) und Frank Föste werden am Sonntag, 1. September die Ausstellung über Preußenkönigin Luise eröffnen. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). »Im Allgemeinen wird nur das Positive an Preußenkönigin Luise gesehen«, sagt Frank Föste als Mitinitiator der Ausstellung über die »Lebenswelten einer Königin in bewegter Zeit«. So habe sie trotz immenser Staatsschulden unbedingt den russischen Zar Alexander besuchen wollen und sich lieber als »Party-Maus« vergnügt anstatt sich um ihre Kinder zu kümmern.