Frank Schoof aus Schiplage St. Annen hat sich intensiv mit der Zeit des Kalten Krieges in Borgholzhausen beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben. Hier steht er am Eingang zur ehemaligen Launch Area, dem Abschussbereich von konventionell und atomar bestückter Raketen, auf dem Sundern. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

In seinem Buch »Geschichtsspuren – Kalter Krieg in Borgholzhausen«, zu dem Dr. Rolf Westheider das Vorwort geschrieben hat, stellt er die Ergebnisse seiner Recherchen vor und und unterlegt diese mit zahlreichen älteren und aktuellen Fotos. »Als meine Eltern und ich vor ca. 40 Jahren durch Borgholzhausen fuhren, zeigte mir mein Vater oft die hoch aufgestellten Raketen am Berg«, so erinnert sich Frank Schoof in der Einleitung zu seinem Buch. Bereits damals war im Volksmund von Atomraketen die Rede, was von offizieller Seite allerdings nie bestätigt wurde.

Reste militärischer Einrichtungen

Schoofs Forschergeist wurde vor einem Jahr geweckt, als er mit seinem Sohn das Windrad auf dem Hollandskopf besuchen wollte und dabei auf die Überreste militärischer Einrichtungen stieß. »Merkwürdigerweise können oder wollen sich viele Borgholzhausener nicht daran erinnern, dass ihre Stadt in den militärstrategischen Überlegungen während des kalten Krieges eine wichtige Rolle spielte«, wundert sich der Buchautor, der bisher vor allem mathematische Werke herausgegeben hat und als IT-Leiter arbeitet.

Andere wie Joseph Schräder stellten bereitwillig ihr Fotomaterial zur Verfügung. Weitere Dokumente stammen aus dem Bundesarchiv, dem Niederländischen Institut für Militärgeschichte NIMH und ehemaligen Angehörigen der niederländischen Streitkräfte. »Von deutscher Seite wird oft dementiert, Amerikaner und Briten leisten keine Hilfe zur Aufarbeitung«, bedauert Frank Schoof. Dabei sei doch die Existenz der NATO-Einrichtungen in Borgholzhausen ein Projekt aller (westlichen) Nationen gewesen.

Zwischen der Feuerleitstelle (IFC=Integrated Fire Control) auf dem Hollandskopf und dem Abschussbereich (LA=Launch Area) auf dem Sundern gab es neben der Sichtverbindung auch ein direktes Kabelübertragungssystem. Die von hier aus gestarteten Raketen vom Typ Nike Hercules sollten durch eine Explosion in der Luft angreifende gegnerische Flugzeuge »ausschalten«. Die atomare Kontaminierung der Bevölkerung wurde als Kollateralschaden offensichtlich einkalkuliert, behauptet Frank Schoof. Auch im Gebiet, in denen ausgebrannte Raketenstufen, so genannte Booster, nieder gehen sollten, wurde auf bewohnte Häuser keine Rücksicht genommen.

Mahnmal oder Museum?

Der Autor hat heraus gefunden, dass es auf dem Sundern die drei Sektionen Alpha, Bravo und Charly gab. Während der von Niederländern kontrollierte Abschnitt Charly konventionell bestückt war, standen Alpha und Bravo als nukleare Einheiten unter amerikanischer Aufsicht. Wartungsarbeiten an den Atomraketen hatten allerdings die Standorttruppen aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden auszuführen, die Amerikaner wurden dem Strahlungsrisiko nicht so lange ausgesetzt.

Frank Schoof würde es begrüßen, wenn die Überreste verbliebener militärischer Einrichtungen restauriert und als Mahnmal oder Museum gegen die Schrecken des Krieges genutzt werden könnten. Der Faszination dieser »lost places« – also verlorener Orte – wird sich der Leser nicht entziehen können, glaubt Dr. Rolf Westheider. »Das interessante Kapitel der jüngeren Geschichte Borgholzhausens ist aufgeschlagen und verdient es, aufmerksam studiert zu werden«, schreibt der Historiker und Stadtarchivar von Borgholzhausen und Versmold in seinem Vorwort. Das Werk mit der ISBN9783746092515 ist zum Preis von 14,99 Euro im Buchhandel erhältlich.