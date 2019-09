Die bislang längste Kartoffelschale schafft Michael aus Dissen mit 126 Zentimetern, während Dierk Bollin (vorne) inoffizieller Rekordhalter in Bezug auf deren Breite ist... Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Erstmals wurde in diesem Jahr die magische Grenze von einhundert Verkaufsständen überschritten. Die hohe Besucherzahl bei spätsommerlichen Temperaturen lässt darauf schließen, dass der Piumer Kartoffelmarkt nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.

Im Beisein von Ralph Brinkhaus, dem Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion, eröffnet Bürgermeister Dirk Speckmann das historische Ereignis mit Kultstatus. Flankiert von Trachtenpaar und Kiepenkerlen überreicht er eine zünftige Schürze mit neu entwickeltem Logo »Mein Pium« an den Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Jürgen Brömmelsiek.

32. Kartoffelmarkt Fotostrecke

Foto: Johannes Gerhards

Dann geht alles seinen gewohnten (Rund-)Gang über den Markt, bei dem sich neben den zahlreichen Warenangeboten und Handwerksprodukten auch geplante – wie die vom neuen Nettomarkt – und unfreiwillig entstandene Veränderungen im Stadtbild von Borgholzhausen beobachten. Erstmals muss der Kartoffelmarkt ohne die charakteristische Trauerbuche auf dem jetzt lichtdurchfluteten New Haven Platz auskommen.

Es schmeckt

Es hätte des tönenden Signals »Kartoffelsuppe« vom Nachwuchses der Jagdhornbläser nicht bedurft, um auf die unendliche Vielfalt der kulinarischen Spezialitäten aus dem traditionellen Grundnahrungsmittel hinzuweisen. Allerdings sind zunehmend auch andere Köstlichkeiten erhältlich. So haben Kerstin und Ralf Felsberg ein altes französisches Feuerwehrfahrzeug umgebaut, in dem sie passender Weise elsässischen Flammkuchen anbieten.

Die geplätteten Oberschenkel des mit Stroh ausgestopften Drescherpaares vor der Kirche lassen darauf schließen, dass einige Besucher sich für ein Selfie auf dessen Schoß niedergelassen haben. Recht kurzfristig und spontan nehmen die Landfrauen auch den beliebten Kartoffelschälwettbewerb noch mit auf ins reichhaltige Programm. Wie immer ist das Hollanddorf am Uphof ein wichtiger Bestandteil des Marktes, der erstmals den würdigen Rahmen für die Verleihung der Sportabzeichen an rund einhundert Kinder und Jugendliche bildet.

Kartoffelprinzessin

Einer der Höhepunkte ist der launige Auftritt der historischen Dreschergruppe vom landwirtschaftlichen Ortsverein. Viele weitere Tanz- und Musikgruppen unterhalten die Gäste während des zweitägigen Festes zu Ehren der Kartoffel. Auch wenn die Anbaugemeinschaft »Kartoffelprinzessin« in dieser Form nicht mehr existiert – vielleicht könnten die Organisatoren darüber nachdenken, in Zukunft eine solche zu küren und ihr ganz zeitgemäß den entsprechenden Prinzgemahl an die Seite zu stellen.