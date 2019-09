Borgholzhausen (WB/SKü). Dank einer aufmerksamen Passantin sowie zwei entschlossenen Polizeibeamtinnen sind am Samstag zwei Hunde in Borgholzhausen wohl vor größerem gesundheitlichen Schaden bewahrt worden.

Eine 60-jährige Gütersloherin ging gemeinsam mit einer Freundin gegen 15 Uhr am Samstag entlang des Berghauser Weges, um den beliebten Kartoffelmarkt zu besuchen. Am Ende des Berghauser Weges entdeckte sie in einem abgestellten VW-Kombi mit Mindener Kennzeichen in einem durch Gitter abgetrennten Bereich zwei mittelgroße Hunde (einer davon ein Boxer), die erkennbar und hechelnd unter der großen Wärme an diesem Tag in dem verschlossenen Pkw litten.

Die Außentemperaturen lagen um die 25 Grad Celsius. Am Pkw war laut Zeugin kein Fenster geöffnet. Die Frau verständigte die Polizei.

Polizistinnen befreien Hunde gewaltsam aus dem Auto

Die herbeigeeilten Polizeibeamtinnen entschlossen sich schließlich, die Befreiung der offenkundig leidenden Hunde gewaltsam herbei zu führen. Dazu wurde ein Fenster eingeschlagen. Die Hunde wurden aus dem Auto geholt und mit frischem Wasser versorgt. Anschließend wurden die beiden Tiere nach Auskunft der Polizei Vertretern des Bauhofes Borgholzhausen übergeben. Gegen den Fahrer, der die Tiere im Pkw zurück ließ, schrieben die Polizeibeamtinnen eine Anzeige.