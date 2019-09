Borgholzhausen (WB/SKü). Kehrtwende am zweitgrößten OWL-Standort des Bielefelder Fenster-, Türen- und Fassadenspezialisten Schüco: Nach dem verheerenden Brand im März 2019 im Eloxal-Werk am Standort Borgholzhausen hat Schüco seine Ausbaupläne für diesen Betriebsteil auf den Prüfstand gestellt.

Ergebnis: Statt eines Neuaufbaus des Eloxalwerkes sowie auch einer weitergehenden räumlichen Erweiterung des Werkes hat sich die Schüco Alu Competence, die insbesondere Beschläge für die Küchen- und Möbelindustrie herstellt, nunmehr für eine Neuausrichtung des Standortes entschieden.

Zahl des Stellenabbaus noch unklar

Ob und wie viele Stellen bei den 400 Mitarbeitern abgebaut werden, ist dem Vernehmen nach unklar. 40 Stellen werden dem Bereich Leiharbeiter und befristete Arbeitsverhältnisse zugeordnet.

Unter der Führung des neuen Geschäftsleiters Frank Wegener, der im April 2019 in Borgholzhausen in die Verantwortung kam, zieht das Unternehmen Konsequenzen aus dem Umstand, dass Umsatzsteigerungen für den Eloxalbereich in der Zukunft nicht zu erwarten sind. Ursprünglich war für den Neubau eine Investition über 15 Millionen Euro angedacht. Wegener will nun Prozesse umstellen und am Standort profitabler werden. Die Neuorientierung bezieht sich sowohl auf strategische Kunden- und Produktfelder, als auch auf die Ausweitung neuer Vertriebswege (Onlineshop), die sich auch an Endverbraucher wenden sollen.