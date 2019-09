Schüco Alu Competence in Borgholzhausen (hier der Eingangsbereich der Verwaltung) will nach dem verheerenden Brand das Eloxalwerk nicht mehr neu aufbauen, verzichtet auch auf den geplanten Ausbau des Standortes und will sich generell neu aufstellen. Foto: Stefan Küppers

Von Stefan Küppers

Borgholzhausen (WB). Schüco in Borgholzhausen wird das abgebrannte Eloxalwerk nicht wieder aufbauen, will sich statt des geplanten massiven Ausbaus in Pium nun sogar kleiner setzen und beabsichtigt sich auch sonst am Standort ganz neu auszurichten.

Das sagt der Bürgermeister Bürgermeister Dirk Speckmann (SPD) hat die Entscheidung von Schüco, Produkte am Standort nicht mehr selbst zu eloxieren und auf einen Wiederaufbau des abgebrannten Teilwerkes zu verzichten als »schmerzhaft« für die betroffenen Mitarbeiter, »aber unternehmerisch konsequent und folgerichtig« bezeichnet. Speckmann betont die Wichtigkeit von Schüco für Borgholzhausen vor dem Hintergrund von derzeit 400 Arbeitsplätzen aber auch erheblichen Gewerbesteuereinnahmen, die das Unternehmen in die Stadtkasse spült. Durch den Umstand, dass Schüco nunmehr auf die ausdrücklich angestrebte Süderschließung und die damit verbundene Süderweiterung verzichtet, sondern vielmehr mit Ausnahme von Arrondierungsflachen rund um Werk III am Barenbergweg alle weiteren im Eigentum stehenden Grundstücke verkaufen will, sieht Speckmann nun einige der Argumente für die bisher beschlossene Straßenführung östlich von Werk III nicht mehr gegeben. »Ich halte diese Straßenführung aus verschiedenen Gründen immer noch für vorteilhaft. Aber wir werden das Thema in den nächsten Ausschüssen für uns politisch neu bewerten müssen«, sagte Speckmann dem WESTFALEN-BLATT. Durch die Entscheidung von Schüco stünden allerdings nun rund 1,5 Hektar für die Ansiedlung von kleinem und mittleren Gewerbe neu zur Verfügung, sieht der Bürgermeister einen positiven Nebeneffekt.

Es waren grundlegende und für viele Betroffene wohl auch überraschende Nachrichten, die von der Geschäftsleitung am Dienstag dem größten Teil der Schüco-Belegschaft mitgeteilt wurden. Auch die Stadt Borgholzhausen wird nach der überraschenden Kehrtwende bei Schüco über das laufende Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet »Am Stadtgraben«, das viele kontroverse Diskussionen ausgelöst hatte, neu nachdenken müssen ( Text rechts).

Im August 2018 ist Frank Wegener (49), der von der HOMAG-Group (führender Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Holzverarbeitung) kam, bei Schüco eingestiegen. Im April übernahm Wegener die Geschäftsleitung bei Schüco Alu Competence in Borgholzhausen, wo insbesondere ein vielseitiges Produktsortiment für den Küchen- und Möbelbereich hergestellt wird. Und er hat viele neue Ideen und Vorstellungen mitgebracht, die nicht nur, aber auch durch den verheerenden Brand im Schüco-Eloxalwerk im März 2019 beschleunigt wurden.

15-Millionen-Investitionen in neues Eloxalwerk macht für Geschäftsleitung keinen Sinn mehr

Nach dem Brand weitete Schüco zunächst notgedrungen seine Zusammenarbeit beim Eloxieren von Beschlägen für Küchen und Möbel mit bisherigen Partnern aus, nutzte aber auch neue Dienstleister. Und es stellte sich nach Darstellung von Frank Wegener und Schüco-Unternehmenssprecher Thomas Lauritzen heraus, dass diese Zusammenarbeit gut funktionierte und auch die Kunden zufrieden waren. Weiterhin werde ohnehin bei Schüco derzeit eine europäische Beschichtungslösung und damit eine neue Strategie für die komplette Gruppe entwickelt. Auch weil vor dem Hintergrund neuer Marktentwicklungen eine Umsatzsteigerung nicht zu erwarten sei, macht für die Geschäftsführung der Aufbau eines neuen Eloxalwerkes, das mal mit 15 Millionen Euro Investition veranschlagt war, keinen Sinn mehr. Wie Wegener und Lauritzen ankündigten, soll das Werk II, in dem bisher 55 Mitarbeiter beschäftigt waren (davon 20 im direkten Eloxal-Geschäft) nächstes Jahr zurückgebaut beziehungsweise abgerissen werden. Was mit dem dann 1,1 Hektar großen Grundstück geschehen soll, erscheint noch unklar.

Schüco will mit Produkten aus Borgholzhausen neue Endkunden gewinnen

Klar hingegen ist, dass sich Schüco Alu Competence in Borgholzhausen für eine Neuausrichtung entschieden hat. Wegener will den Standort wettbewerbsfähiger aufstellen und profitabler machen, stärker auf künftige Marktherausforderungen reagieren. Dazu will der Manager, der auch Erfahrungen mit 3-D-Druck hat, Arbeitsprozesse im Sinne integrierter Fertigung umstellen. Wegener will Schüco-Produkte aus Aluminium nicht nur in Küchen, sondern auch in Wohnwelten erfolgreich machen, verweist auf variable »Openstyle«-Produkte oder das Smart-Cube-System (Regale), die über neue Vertriebswege (Online-Webshops) auch den Endkunden direkter erreichen sollen. »Verbraucher sollen solche Produkte auch selber einsetzen und anbauen können. Wir wollen neue Kundengruppen ansprechen«, sagt Lauritzen.

Wegener und Lauritzen betonten, dass weiterhin in den Standort investiert werde, wobei sie aktuell auf hohe Ausgaben für ein neues SAP-System verwiesen. Doch fürs neue Konzept würden halt nicht mehr die bisher geplanten Flächen benötigt. Einige Grundstücke im Zuge des neuen Bebauungsplanes wolle man wieder freigeben beziehungsweise an die Stadt verkaufen, wenn dort Bedarf sei.

Ob und in welcher Weise mit der neuen Ausrichtung auch Personalabbau unter den 400 Beschäftigten (darunter 40 im Bereich Leiharbeiter und befristet Beschäftigte) verbunden ist, soll bis Jahresende geklärt sein.

Der Kommentar zu Schüco im WESTFALEN-BLATT

Wenn eines immer gewiss schien, dann war es die Süderweiterung von Schüco. Diese Ausbauvariante war nicht nur von diesem, sondern auch schon vom vorherigen Bürgermeister und Stadtrat immer mitgedacht worden. Als diese Pläne, die in ein neues Gewerbegebiet mit komplett neuer Straße mündeten, zuletzt konkret wurden, wuchsen auch die Widerstände, insbesondere von Anwohnern. In diesem Konflikt haben sich manche politischen Akteure auch Beulen geholt. Um jetzt zu hören, dass

Schüco nicht mehr mitmacht und (notgedrungen) auf neue Strategien setzt. Der verheerende Brand im Eloxalwerk hat da wie ein Beschleuniger für neue Entwicklungen gewirkt. Das müssen jetzt einige sicher erst mal sacken lassen.

Zugleich reift dabei eine Erkenntnis: Was sich im Wirtschaftsleben derzeit an Veränderungen abspielt, insbesondere bei den damit verbundenen Geschwindigkeiten, ist atemberaubend. Stefan Küppers