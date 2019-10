Von Florian Weyand

Borgholzhausen (WB). Der Mord an Evelyn W. an Pfingsten dieses Jahres hat die Stadt Borgholzhausen erschüttert. Eine Tatverdächtige, die seit dem 19. Juni in Untersuchungshaft sitzt , ist jetzt in einer Psychiatrie untergebracht worden. Das hat Veit Walter von der Bielefelder Staatsanwaltschaft am Mittwoch dieser Zeitung bestätigt.