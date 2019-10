Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Anlässlich des Welthospiztages haben sich am Samstag Vertreter der Hospizgruppen aus Borgholzhausen, Halle, Steinhagen, Versmold und Werther im Haller Martin-Luther-Haus in gemütlicher Runde zum 3. Palliativ- und Hospiztag getroffen.

Unter dem Motto »Gut begleitet« tauschen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter Erfahrungen aus, stellen laufende Projekte vor und schauen gemeinsam einen Dokumentarfilm, der auf beeindruckende Weise zeigt, welch wertvoller Beitrag die Trauer- und Hospizarbeit für unsere Gesellschaft ist.

" „Wir wollen für Schwerstkranke und ihre Angehörigen da sein.“ Ursula Ziesché von der Hospizgruppe Halle "

»Das Leben ist bis zuletzt wichtig. Wir wollen für Schwerstkranke und ihre Angehörigen da sein«, erklärt Ursula Ziesché von der Hospizgruppe Halle. Die Hospizgruppe existiert bereits seit zwölf Jahren; seit diesem Jahr verfügt sie mit dem Sozial-Büro der Stadt Halle am Ronchin-Platz auch über eine feste Anlaufstelle. »Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ist von 16 Uhr bis 18 Uhr jemand von uns da«, sagt Ziesché, die an diesem Tag allerdings nicht die Einzige ist, die positive Neuigkeiten zu vermelden hat.

Broschüre hilft, alles im Blick zu behalten

Birgit Volkmann, die nur wenige Meter entfernt ihren Stand von der Hospizgruppe Steinhagen aufgebaut hat, berichtet nämlich von der erfolgreichen Neuauflage des Heftes »Der letzte Lebensabschnitt«. Ein Heft, in dem Personen wichtige Dinge wie Vorsorgevollmachten, Bestattungswünsche oder Geburtsurkunden vermerken können. »Nun finden sich in der aktuellen Ausgabe auch Infos zu Webadressen und Passwörtern«, erklärt Birgit Volkmann die aktuellen Veränderungen.

Neue Impulse setzt derweil auch die Hospizgruppe Borgholzhausen. Zum einen mit dem Projekt »Hospiz macht Schule«, bei dem Ehrenamtliche mit Dritt- und Viertklässlern eine Projektwoche gestalten, und zum anderen die Ausbildung von Trauerbegleitern in Betrieben. »Sie sollen dann vor Ort für die Belegschaft als Ansprechpartner dienen, wenn es zu Trauer- oder Krankheitsfällen kommt«, erklärt Monika Riepe. Sie freut sich außerdem über das Engagement ihrer Mitstreiterin Bettina Hanneforth, die regelmäßig Schwerstkranke und alte Menschen mit Klang-Meditation verwöhnt.

Ausgebildete Mitarbeiter sind 24 Stunden für die im Sterben liegenden Menschen da

Darüber hinaus informiert Margrit Hanke über die neuesten Entwicklungen beim Palliativpflegedienst, der in den vergangenen sieben Jahren 651 Menschen begleitet hat. »Das ist schon eine Menge«, sagt Margrit Hanke, laut der der Dienst inzwischen über zehn speziell ausgebildete Mitarbeiter verfügt, die 24 Stunden am Tag für die im Sterben liegenden Menschen da sind. »Ein sensibles Thema. Die Leute sollten sich rechtzeitig informieren«, empfiehlt Hanke, die im Anschluss an das Kaffeetrinken inter­essiert den von Moderatorin Christiane Gerner angekündigten Film »Gut begleitet« verfolgt. Eine authentische Dokumentation über die sicher nicht leichte, aber erfüllende Hospizarbeit, die im Altkreis offenbar eine immer bedeutendere Stellung einnimmt.