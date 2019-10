Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). »Nach dem Dienst kann man mich mieten« steht auf den beiden Elektro-PKWs, die an den Ladesäulen im neuen Carport am Rathaus stehen.

Es handelt sich um einen Renault Zoe 40 Intens und einen Nissan Van eNV 200 mit jeweils fünf Sitzplätzen.

Während die Resonanz im Laufe der einwöchigen Testphase im Juli zunächst gegen Null tendierte, sieht es nach Angaben von Hauptamtsleiter Udo Pirog inzwischen gut aus. Von mehreren angemeldeten externen Nutzern kommen durchweg positive Rückmeldungen.

»Die E-Dienstfahrzeuge ersetzen einen Teil unserer Verbrennerflotte, zwei Diesel-Fahrzeuge wurden bereits verkauft«, sagt Ralf Vieweg, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Neben der Transformation des städtischen Fuhrparks sollen die Stehzeiten der Fahrzeuge verringert werden. So könne das E-Car-Sharing-Projekt zum Zusatznutzen für die Bevölkerung mit Signalwirkung an andere Träger werden. Als »Ankerkunde« hat die Stadt das kleinere Fahrzeug erworben und den Transporter von Innogy gemietet. »Der Fünfsitzer soll demnächst gegen einen Wagen mit sieben Sitzen ausgetauscht werden«, kündigt Vieweg an. Als Zielgruppe kämen auch Sportvereine in Frage, die an Wochenenden zu Veranstaltungen im Umkreis reisen.

Reichweite von 200 Kilometern

Während der Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr; Freitag, 8 bis 14 Uhr) sind die beiden E-Mobile mit einer Reichweite von je 200 Kilometern für städtische Mitarbeiter reserviert. In den übrigen Zeiten können sie von Privatleuten gebucht werden.

Voraussetzung für die unproblematische Nutzung ist eine einmalige kostenlose Registrierung auf dem Innogy-Buchungsportal und ein Identitätsnachweis. Dann erhält man eine Karte, mit der das Fahrzeug in der freigeschalteten Buchungszeit geöffnet werden kann. Sollte die vereinbarte Zeit überschritten werden, empfiehlt sich ein Anruf bei der Hotline, damit eventuell wartende Anschlusskunden auf ein anderes Fahrzeug ausweichen können. »Man bucht die Zeit und zahlt die Strecke«, so Vieweg. Nach Rückkehr zum Ausgangspunkt wird der aktuelle Kilometerstand übermittelt, über das Kundenkonto werden die Gebühren von 45 Cent pro gefahrenen Kilometer einmal monatlich abgebucht.

Wenig Missbrauch

Wenn das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß verschlossen wird, geht umgehend eine Meldung an die Polizei, die es dann sichern wird. Nach den bisherigen Erfahrungen von Innogy halte sich der Missbrauch – etwa die Reservierung ohne anschließende Nutzung oder das Unterlassen der Wiederaufladung – in sehr engen Grenzen.

Das System befindet sich weiterhin in der Erprobung, soll aber praktische Anregungen zu nachhaltiger Mobilität geben.