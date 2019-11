Von Volker Hagemann

Halle (WB). Holz- und Metalltechnik gehören ebenso zu den Bildungsgängen wie Wirtschaft, Bekleidung, Kosmetik und Ernährung. Bildungsangebote in Teilzeit wenden sich unter anderem an angehende Friseure, Modeschneider und Kaufleute – nur einige der Möglichkeiten, die das Berufskolleg Halle bietet. Einen anschaulichen Überblick kann man sich am Samstag, 9. November, verschaffen: Von 9 bis 12 Uhr öffnet die Bildungseinrichtung an der Kättkenstraße 14 ihre Türen.