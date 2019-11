Die inklusive Zirkusgruppe, die sich immer montags von 17 Uhr an trifft, wird sich mit farbenprächtigen Kostümen und zirzensischen Kunststücken an der Revue beteiligen. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Alle zwei Jahre organisiert der Stadtsportverband in Borgholzhausen eine große Sportrevue. »Unser 100-jähriges Jubiläum passt genau in die Lücke«, sagt Bettina Pötting aus dem Vorstandsteam des TV Jahn. Denn am 17. November gestaltet der Verein eine Sportrevue komplett in Eigenregie.