Borgholzhausen (dpa/WB/anb). Auf gleich zwei neuen Autobahnabschnitten in Westfalen rollt ab diesem Montag der Verkehr. Sechs Wochen früher als vom Landesbetrieb Straßen.NRW geplant schließt sich in Ostwestfalen die letzte Lücke der A33 zwischen Paderborn und Osnabrück.

An diesem Montag ist die A33 ein Stück weit Geschichte für die Menschen im Altkreis Halle. Und zugleich ein Stück Zukunft. An diesem Montag wird die Autobahn gefeiert. Und alle sind dabei, beim Festakt an der Anschlussstelle in Borgholzhausen: NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ebenso wie Landrat Sven-Georg Adenauer, zahlreiche Politiker und die Spitze der Planunsgbehörde, des Landesbetriebs Straßen NRW, und zahllose Bürger.

Geöffnet wird die Autobahn nach den Ansprachen im Zelt zuerst in Richtung Bielefeld-Paderborn. Die Gegenrichtung muss sich noch ein paar Stunden gedulden.

Kurz vor der Freigabe hatten am Samstag mehr als 1200 Sportler sowie viele hundert weitere Besucher die Autobahn in Beschlag genommen.

Von der feierlichen Freigabe des 7,2 Kilometer langen Abschnitts zwischen Borgholzhausen und Halle (11 Uhr) reist Hendrik Wüst (CDU) weiter ins Sauerland. Dort wird ein Stück der A46 offiziell freigegeben (14 Uhr), das Bestwig mit Olsberg verbindet und wichtiges Puzzleteil bei der Verbesserung der Verbindung nach Südwestfalen hinein ist.

Die 5,6 Kilometer lange Strecke besteht zu gut einem Drittel aus Brücken, darunter mit einer Höhe von 115 Metern auch Nordrhein-Westfalens höchstes Brückenbauwerk überhaupt.