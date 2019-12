Von Stefan Küppers

Borgholzhausen(WB). Das Logistik- und Dienstleistungsunternehmen B+S will an seinem neuen Hauptstandort in Borgholzhausen erheblich investieren. Wie B+S-Geschäftsführer Stefan Brinkmann am Dienstag dem WESTFALEN-BLATT bestätigte, sollen in direkter Nachbarschaft zum bisherigen Standort im interkommunalen Gewerbegebiet Borgholzhausen/Versmold (IBV) geschätzt 50 Millionen Euro in den Neubau einer knapp drei Hektar großen Logistikhalle investiert werden.

Die Zahl der Mitarbeiter in Borgholzhausen soll Brinkmann zufolge perspektivisch von derzeit etwa 100 auf mehr als 200 erheblich erweitert werden. Bundesweit hat das Logistikunternehmen an zwölf Standorten 750 Mitarbeiter.

Das Vorhaben wird in der nächsten Sitzung des IBV-Zweckverbandes am Donnerstag, 19. Dezember, 17.30 Uhr im Rathaus Versmold erörtert. Für die geplant zügige Umsetzung des Projektes bis November nächsten Jahres müssen die Politiker noch planerische Hürden freiräumen.

Industrieunternehmen aus dem unmittelbaren Umkreis sind die Antreiber der aktuellen Entwicklung

Wie schon beim Bau der neuen Hauptverwaltung und einer 12.500 Quadratmeter großen Logistikhalle im IBV 2017 arbeitet B+S mit dem Investor Panattoni Europe (Hamburg) zusammen, der die geplanten Gebäude baut und anschließend an B+S vermietet. Auf dem rund fünf Hektar großen Grundstück im IBV soll eine 28.711 Quadratmeter große Logistikhalle in drei Abschnitten errichtet werden. Sie wird mit geplant 15 Meter Höhe etwa drei Meter höher als der benachbarte Logistikbau sein. Durch die Stellung der Gebäude auf dem Gelände soll die umliegende Streubebauung bestmöglich vor Emissionen geschützt werden.

Das angestrebte Wachstum von B+S in Borgholzhausen ist, wie es heißt, eng verbunden mit der lokalen Wirtschaft. Die Namen der lokalen Unternehmen, die auf eine zügige Abwicklung ihrer logistischen Aufgaben durch B+S setzen, wollte Geschäftsführer Stefan Brinkmann noch nicht nennen. Doch soll mit der Investition der Industriestandort insgesamt profitieren und weiterentwickelt werden. Wird in der bisherigen Halle seitens B+S mit 22.000 Palettenplätzen und 2000 Quadratmeter Kommissionsbereich vornehmlich die Tiernahrungssparte von Heristo in Bad Rothenfelde (Animonda) abgewickelt, werden in der neuen Halle mit 60.000 Palettenplätzen und 5000 Quadratmeter Kommissionierbereich zuzüglich 3000 Quadratmeter Mezzanine-Ebene über 33 Verladerampen neben zusätzlicher Mengen von Heristo auch zusätzliche Logistikleistung für besagte heimische Unternehmen aus unmittelbarer Nähe erbracht.

Riesige Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geplant

Eine Besonderheit an dem geplanten Neubau ist auch eine große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, wofür die Statik verstärkt werden muss, was auch die Baukosten verteuert. Am Ende soll nahezu das ganze Dach mit Photovoltaik belegt sein, was in dieser Größenordnung rechnerisch einen erheblichen CO2-Einspareffekt bringt.