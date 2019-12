Auch das kommt immer wieder gut an bei den Besuchern des Piumer Bauerntheaters: Zu den Aufführungen zählt unter anderem die Kulisse mit lebendigen Tieren. Foto: Piumer Bauerntheater

Borgholzhausen (WB). Bei vielen Besuchern ist diese stimmungsvolle Veranstaltung seit Jahren ein Muss: die Weihnachtsgeschichte auf der Freilicht- und Naturbühne in Borgholzhausen. Die diesjährigen Aufführungen im Bönkerschen Steinbruch rücken näher.

Zum anstehenden Ausklang der Adventszeit laden die Mitglieder des Piumer Bauerntheaters Borgholzhausen erneut zu mehreren Aufführungsterminen ein. Im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest lockt die besondere Atmosphäre auf der Freilichtbühne im Steinbruch. Und auch diesmal wollen die Akteure eine traditionelle Darstellung der Geschichte rund um die Geburt des Christkindes bringen. Auch die Gesangs- und Posauneneinlagen sowie die lebenden Tiere, wie sie eben zur Weihnachtsgeschichte dazugehören – Schafe, Esel und Pferd – lassen den Abend zu einem besonderen Erlebnis für Kinder und Erwachsene werden.

Drei Aufführungen sind geplant

Aufführungstermine sind Freitag, 20. Dezember, Samstag, 21. Dezember, und Sonntag, 22. Dezember, jeweils um 18.30 Uhr auf der Freilicht- und Naturbühne an der Bergstraße in Borgholzhausen. Die Leitung hat Horst Bruning, beteiligt sind außerdem die Kinder der KiTa „Brummihof“, der Evangelischen Kita „Sonnenschein“, der Evangelischen Kita „Pusteblume“, Sänger Julian Schäperkötter und viele andere. Für Imbiss, Heiß- und Kaltgetränke ist gesorgt. Karten (Erwachsene: vier Euro, Kinder ab Jahre zwei Euro) gibt es an der Abendkasse. Reservierung unter www.piumer-bauerntheater.de.