In einer Dachgeschosswohnung dieses Mehrfamilienhauses in Borgholzhausen wurde die Frau tot aufgefunden. Foto: Stefan Küppers

Von Stefan Küppers

Borgholzhausen (WB). Möglicherweise im Verlauf eines Streites ist eine 37-jährige Frau am Mittwochmorgen in ihrer Wohnung in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) gewaltsam zu Tode gekommen.

Die Frau, die nach WB-Informationen aus Rumänien stammt, war am Morgen in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses mitten in der rund 9000 Einwohner zählenden Stadt tot aufgefunden worden. Zuvor war gegen 8 Uhr der Mieter oder Mitbewohner dieser Wohnung, nach WB-Informationen ebenfalls ein Rumäne, am Morgen gemeinsam mit der Polizei zu dem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Uphof gefahren.

Laut Zeugenaussagen lag die Frau reglos auf dem Boden. Der Rumäne, der die Tür in Anwesenheit der Polizei durch einen Schlüsseldienst öffnen ließ, soll einen äußerst schockierten Eindruck gemacht haben. Diesen Informationen zufolge, soll der Rumäne angeblich im Streit die Wohnung verlassen haben. Begleitet wurde der Mann laut WB-Informationen von einem zweiten Rumänen. Wie die Polizei in einer Presseerklärung mitteilt, wurden zwei Männer vernommen, die in Kontakt mit der Frau gestanden haben sollen.

Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft deuten erste Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung hin. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Derweil hat die Kriminalpolizei Bielefeld mit Unterstützung der Kripo Gütersloh eine zehnköpfige Mordkommission unter Leitung von Hauptkommissar Tobias Beuscher gebildet. Die Ermittlungen zum Tathergang dauerten an, so die Kripo.