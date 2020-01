Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Britta Ewert schließt nach 20 Jahren ihr Fachgeschäft „ewy sports“ für Laufschuhe, Sportbekleidung und entsprechende Accessoires in der Läuferstadt Borgholzhausen. Setzt sich damit der ausufernde Leerstand von Ladenlokalen in der Piumer Innenstadt fort, oder kann der neue Netto-Markt für eine Trendwende sorgen?

Das jedenfalls erhofft sich Oliver Mills vom Fanartikel-Shop „9:PM“ in der Kaiserstraße 12. Die eine geht – der andere hat erst im August sein Geschäft eröffnet und will vorerst bleiben, wenngleich er den Großteil seines Umsatzes über den Onlinehandel erwirtschaftet.

„Hier war immer schon ein Geschäft drin“, sagt Britta Ewert über ihr Wohnhaus in der Mittelstraße, das sie mit Ehemann Andreas vor über 20 Jahren erworben hat. Zuletzt sei es ein Hutladen gewesen, erinnert sie sich. Vor allem private Gründe haben nun dazu geführt, dass sie in Marienfeld unter dem Dach von Sport Weckenbrock mit „ewy sports“ als „Shop im Shop“ einen Neustart hinlegt.

Britta Ewert sucht die große Bühne

„Da habe ich eine große Bühne zum Austoben, ein umfangreicheres Sortiment, kaum Lieferengpässe und weniger Stress“, betont Britta Ewert zu ihrer Entscheidung, die sie keinesfalls als gegen die Stadt Borgholzhausen verstanden wissen will. Sie bleibe auf jeden Fall hier wohnen und fühle sich „sauwohl“ in ihrem sozialen Umfeld. Aber seit die Kinder ausgezogen sind, wünscht sie sich etwas mehr Leben um sich. Schließlich habe sie sich in den vergangenen Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad erarbeitet.

„Meine Kunden haben vollstes Vertrauen in mein Können und fühlen sich alle gut beraten“, sagt Britta Ewert, das gelte für Leistungssportler genauso wie für Hobbyläufer. Bis Ende des Monats läuft der Räumungsverkauf, den viele Freunde und Bekannte noch nutzen, „damit du nicht so viel tragen musst beim Umzug“. Es reise sich eben besser mit leichtem Gepäck, pflichtet Britta Ewert ihnen mit einem Anflug von Rührung bei.

Sie geht davon aus, dass am Standort weiterhin ein Einzelhandelsgeschäft erhalten bleibt. Erste Interessenten für das Ladenlokal in „idyllischer Lage ohne Parkplatzprobleme“ haben sich bereits gemeldet. Auf einen neuen Mieter warten auch die Räumlichkeiten im ehemaligen Fitnessstudio neben der Apotheke in der Kaiserstraße. Nach dessen Wünschen können die Räume laut Auskunft des Architekten Jörg Krause hergerichtet werden. Unter seiner Federführung wurde auch der neue Netto-Markt errichtet.

Netto-Markt nimmt Formen an

Die finalen Abstimmungen über die Linksabbiegerspur auf der Teutoburger Straße sind inzwischen erfolgt. Die Bauarbeiten dafür beginnen am 13. Januar. Unterdessen nehmen das Gebäude des Netto-Marktes und die Parkplätze ihre endgültige Form an. Am 21. Februar erfolgt die Übergabe an die Firma Netto. Nach Einrichtung und Bestückung des Marktes wird dieser am 3. März 2020 eröffnen, teilt Jörg Krause mit. Informationen, nach denen das Unternehmen Lechtermann-Pollmeier den integrierten Backshop betreiben soll, wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Die ortsansässige Bäckerei Welpinghus habe laut Bürgermeister Dirk Speckmann kein Interesse gehabt.

Etwas schade findet Oliver Mills, dass der Nettoeingang auf der für ihn „»falschen“ Seite liegt und sich die Eröffnung etwas verzögert hat. „Ich habe meinen Laden schon im Hinblick auf den Netto eröffnet“, sagt der Betreiber des Fanartikel-Shops. Sein Angebot im Laden hat er inzwischen etwas an die Kundenwünsche angepasst. Zusätzlich betreibt er einen DHL-Paketshop inklusive weiterer Leistungen wie Briefmarkenverkauf. Er verspricht sich eine höhere Kundenfrequenz und die allgemeine geschäftliche Belebung der Kaiserstraße durch den Netto-Markt. Darüber hinaus kann er auf ein besonderes Angebot verweisen: Nach der Winterpause ist sein Laden offizielle Vorverkaufsstelle für Heimspiele von Arminia Bielefeld.