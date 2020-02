Auf Facebook schrieb er am Donnerstag, er sei bis auf 7360 Meter gekommen. „Hätte weitergehen können, aber meine Intuition hat mir gesagt: stopp.“ Zumal eine Bänderüberdehnung und Magenprobleme die Sicherheitsreserven schon „signifikant minimiert“ hätten. Am 27. März hält Kobusch in Rheda-Wiedenbrück einen Vortrag.