Frische, Qualität und Regionalität versprechen die Betreiber des neuen Netto-Marktes an der Kaiserstraße in Borgholzhausen. Von links: Verkaufsleiter Olaf Schmidt, Regionalleiter Wolfgang Warner und Filialleiter Youssef Zemmouri. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Der Parkplatz ist voll, das Café gut besetzt, alle Kassen sind in Betrieb. Seit Dienstag gibt es mit dem Netto-Discount-Markt an der Kaiserstraße 11-15 einen weiteren Vollsortimenter in Borgholzhausen.