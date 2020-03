Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). »Ihr Antrag vom 11.11. ist als einer der ersten bewilligt worden, und das in voller Höhe«, sagt Schulministerin Yvonne Gebauer bei ihrem Besuch in der Violenbachschule in Borgholzhausen. Rund 1,054 Milliarden Euro fließen aus dem »Digitalpakt Schule« des Bundes nach Nordrhein-Westfalen. Borgholzhausen erhält genau 73.380 Euro für Investitionen in die IT-Infrastruktur am Standort Süd der Grundschule.