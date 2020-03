Gütersloh (WB/bec). Die Fallzahlen im Kreis Gütersloh steigen weiter: Samstagmittag (12 Uhr) waren 202 laborbestätigte Corona-Infizierungen registriert. Das sind 23 mehr als am Vortrag.

Zum ersten Mal taucht auch Werther in der Statistik des Kreises Gütersloh auf. Hier gibt es nun ebenfalls einen Fall. In den anderen Orten sehen die Zahlen wie folgt aus: Borgholzhausen 4 Fälle (gegenüber zweien am Freitag), Gütersloh 44 (43), Halle 9 (6), Herzebrock-Clarholz 11 (11), Harsewinkel 12 (10), Langenberg 3 (3), Rheda-Wiedenbrück 34 (30), Rietberg 26 (21), Schloß Holte-Stukenbrock 17 (15), Steinhagen 17 (16), Verl 14 (12), Versmold 10 (10).