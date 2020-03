Gütersloh (WB). Der Kreis Gütersloh hat die neuen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. Demnach gab es Montag, Stand 12 Uhr, 224 Infektionen, das sind fünf mehr als am Vortag. 14 Personen gelten als genesen, sind also wieder gesund.

Die Zahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden: Borgholzhausen (4 am Montag, 4 am Sonntag), Gütersloh (46/46), Halle (10/10), Harsewinkel (13/12), Herzebrock-Clarholz (12/11), Langenberg (5/4), Rheda-Wiedenbrück (37/37), Rietberg (30/29), Schloß Holte-Stukenbrück (20/20), Steinhagen (20/19), Verl (16/16), Versmold (10/10) und Werther (1/1).