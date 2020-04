Kreis Gütersloh (WB). Immer wieder ist davon die Rede: Um die Ausbreitung des Coronavirus’ zu verlangsamen, müssen so genannte Kontaktpersonen in Quarantäne. Das dient sowohl ihrem eigenen Schutz als auch dem ihrer Mitmenschen, denn der Virus breitet sich primär über Tröpfcheninfektion aus. Doch wer muss eigentlich in die häusliche „Absonderung“? Was ist erlaubt und was nicht?