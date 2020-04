Pfarrer Josef Dieste weiß, dass viele gerade an Ostern den Kirchgang zum Gottesdienst in Herz-Jesu vermissen. Zurzeit kann die Kirche nur Einzelseelsorge anbieten. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Das Osterfest als Höhepunkt des Kirchenjahres wird in diesem Jahr wohl zum ersten Mal in der Geschichte in ungewöhnlicher Form gefeiert. Wie geht die Kirche mit dieser großen Herausforderung um, und welche Antworten kann sie aus christlicher Sicht geben?