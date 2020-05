Die Kreisverwaltung hat am Freitag angekündigt, aufgrund dieser Lage bis auf weiteres am Wochenende keine neuen Zahlen bekannt zu geben. Der nächste Zwischenstand wird demnach erst wieder am Montag veröffentlicht.

Von den aktuell an Covid-19 Erkrankten befinden sich nach Auskunft der Kreisverwaltung 24 (7. Mai: 51) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 6 (7. Mai: 4) in stationärer Behandlung. Davon wird eine Person (7. Mai: 1) intensivpflegerisch versorgt, muss aber nicht beatmet werden. Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 19 Personen.

Im Altkreis stellt sich die Statistik so dar: Borgholzhausen hat 20 bestätigte Fälle (Vortag 19), Halle unverändert 46 Fälle (5 Verstorbene), Steinhagen wie am Vortag 54 Fälle (7 Verstorbene), Versmold bleibt bei 36 Fällen, in Werther sind wie bereits am Donnerstag 17 Fälle bekannt (2 Verstorbene).